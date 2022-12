Nuovo Santa Clause Cercasi rinnovato per una seconda stagione su Disney+

Disney+ ha annunciato il rinnovo con una seconda stagione della serie originale Nuovo Santa Clause cercasi, dopo il finale della prima. La leggenda Disney Tim Allen sarà l’executive producer e continuerà a interpretare l’amato ruolo di Babbo Natale/Scott Calvin, mentre Elizabeth Mitchell riprenderà il suo ruolo della Signora Claus/Carol, dal franchise di successo targato Walt Disney Pictures.

Oltre ad Allen, il pluripremiato Jack Burditt (30 Rock, Modern Family, Frasier, Unbreakable Kimmy Schmidt) continuerà a essere executive producer e showrunner, mentre Kevin Hench (L’uomo di casa), Richard Baker (L’uomo di casa, Nuovo Santa Clause cercasi, Nuovo Santa Clause cercasi 2) e Rick Messina (L’uomo di casa, Nuovo Santa Clause cercasi, Nuovo Santa Clause cercasi 2) saranno executive producer insieme a Jason Winer e Jon Radler per la Small Dog Picture Company. La prima stagione, che ha debuttato il 16 novembre, è attualmente disponibile in streaming su Disney+.

Questa serie ha avuto un impatto a lungo termine su tante famiglie, diventando davvero parte delle loro tradizioni natalizie annuali. Riproporre questo franchise sottoforma di serie è stato un vero e proprio dono e sono grato ai nostri partner produttori di 20th Television e, naturalmente, a Tim Allen e al suo team, di avere un motivo in più per festeggiare questa stagione natalizia.

ha dichiarato Ayo Davis, president, Disney Branded Television.

Allen ha interpretato per la prima volta Babbo Natale/Scott Calvin nel film Santa Clause del 1994. Elizabeth Mitchell ha esordito nel ruolo di Carol nel sequel del 2002 Che fine ha fatto Santa Clause?, quando il personaggio di Allen doveva trovare una signora Claus per poter continuare a essere Babbo Natale.

Allen, la cui popolarità è salita alle stelle come protagonista della serie ABC di maggior successo Quell’uragano di papà, ha ottenuto numerosi riconoscimenti per il ruolo di Tim “The Tool Man” Taylor, tra cui un Golden Globe nel 1994 e il People’s Choice Award per otto anni consecutivi, dal 1992 al 1999. Allen ha anche recitato per nove stagioni nella serie di successo L’uomo di casa. Nel 1995, il poliedrico attore ha prestato la sua voce a Buzz Lightyear nel primo film d’animazione Pixar, Toy Story – Il mondo dei giocattoli. Ha poi ripreso l’iconico ruolo dell’arrogante, ma amabile, personaggio spaziale in due sequel, Toy Story 2 – Woody e Buzz alla riscossa del 1999 e Toy Story 3 – La grande fuga del 2010. Ha interpretato il personaggio anche in diversi cortometraggi di Toy Story, tra cui Vacanze hawaiiane, Buzz a sorpresa e Non c’è festa senza Rex.

Elizabeth Mitchell, nominata agli Emmy per il suo ruolo di Juliet in Lost di ABC, è tornata a collaborare con il creatore JJ Abrams nel ruolo di Rachel nella serie drama Revolution. Inoltre, ha interpretato il ruolo della Regina delle Nevi in C’era una volta di ABC, seguito da Crossing Lines, e sarà la protagonista della prossima stagione di Outer Banks.

Nella prima stagione di Nuovo Santa Clause cercasi Scott Calvin torna dopo essere stato Babbo Natale per quasi trent’anni ed è più allegro che mai. Ma con il declino della popolarità del Natale, diminuisce anche la sua magia natalizia. Scott fatica a tenere il passo con le esigenze del lavoro e a essere presente per la sua famiglia. Quando scopre che esiste un modo per ritirarsi dal suo incarico, Scott prende in considerazione l’idea di dimettersi dalla carica di Babbo Natale e di trovare un degno successore, in modo da diventare un padre e un marito migliore.

La serie targata Disney Television è una produzione 20th Television, come parte di Disney Television Studios.

