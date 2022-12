Leucemia: parte la campagna “La linea delle emozioni”

L’ Associazione Italiana contro Leucemie (AIL), linfomi e mieloma ha dato il via a una campagna dal titolo “La linea delle emozioni”. Essa sostiene i pazienti malati di leucemia linfatica cronica per tutto il percorso di cura, dalla diagnosi alla terapia.

Tra le mission della nostra Associazione c’è sensibilizzare l’opinione pubblica alla lotta sui tumori del sangue per non far sentire mai soli i pazienti durante tutto il loro percorso di cura. Questo progetto nasce proprio con l’idea di creare un momento per accogliere le emozioni di pazienti e caregiver, spesso famigliari, che si trovano ad affrontare quotidianamente una malattia del sangue cronica e di unire metaforicamente, più storie trasformandole in un unico nastro che le percorre e dà loro voce e forza. Perché nessuno si senta più solo nel percorso della malattia e perché ognuno racconti un comune percorso di speranza e fiducia nel futuro della ricerca scientifica.