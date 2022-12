La prossima Gigafactory di Tesla sorgerà in Messico? “Sarà la più costosa di sempre”

La casa automobilistica starebbe seriamente prendendo in considerazione di aprire un nuovo stabilimento in Nuevo León. Sarà diversa da tutti gli altri stabilimenti.

La prossima Gigafactory di Tesla potrebbe sorgere in Messico. Secondo Reuters, la casa automobilistica starebbe seriamente prendendo in considerazione di aprire un nuovo stabilimento in Nuevo León.

Tesla potrebbe stanziare un investimento iniziale compreso tra gli 800 milioni e l’1 miliardo di dollari a gennaio (se non entro la fine di questa settimana), mentre i costi complessivi della nuova fabbrica dovrebbero aggirarsi attorno ai 10 miliardi di dollari. Una cifra che includerebbe anche eventuali future espansioni della Gigafactory.

Se queste cifre venissero confermate, si tratterebbe della Gigafactory più costosa di sempre. Basti pensare che la fabbrica sorta nell’area industriale di Berlino, la prima in Europa, è costata 5,5 miliardi di dollari.

Il progetto, ad ogni modo, non avrebbe ancora ottenuto l’autorizzazione finale. La fabbrica dovrebbe sorgere nei pressi della città di Monterrey e almeno inizialmente verrebbe impiegata per produrre i componenti utilizzati poi per l’assemblaggio dei veicoli già inclusi nella line-up di Tesla. Un domani la fabbrica potrebbe anche ospitare la produzione della prima “Tesla di massa”, cioè un’auto elettrica dal prezzo relativamente economico.

Sempre secondo Reuters, Musk si sarebbe già incontrato in più occasioni con il governatore del Nuevo León Samuel García. Il Nuevo León si trova nella regione settentrionale del Messico e condivide una piccola porzione delle sue frontiere con il Texas, dove hanno sede Tesla e SpaceX.