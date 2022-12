Forza Horizon 5: arrivano le livree ufficiali di ALD Automotive, ecco come ottenerle gratuitamente

ALD Automotive ha presentato alcune accattivanti livree disponibili gratuitamente per tutti i giocatori dell’acclamato racing game Forza Horizon 5. ALD Automotive entra in grande stile nel mondo del gaming.

ALD Automotive è uno dei leader mondiali nel campo della mobilità e con la campagna Hack the Christman punta a far conoscere il suo brand e la sua piattaforma e-commerce agli appassionati di videogiochi.

Per l’occasione ALD ha realizzato una livrea speciale per le auto di Forza Horizon 5, leader indiscusso del settore dei racing game. Come tutti i giochi first party di Microsoft, anche Forza Horizon 5 è incluso con l’abbonamento Game Pass e Game Pass Ultimate.

Vi lasciamo al comunicato stampa ufficiale dell’azienda: