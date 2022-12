Bored Ape Yacht Club: il N.1 di Activision Blizzard lavorerà per il leader del settore degli NFT

Yuga Labs, l’azienda dietro alla collezione di NFT di maggiore successo, ha acquistato un pezzo da 90 del settore del gaming: Daniel Alegre, che fino a pochi giorni fa era il presidente di Activision Blizzard, vale a dire l’azienda che controlla i franchise Call of Duty, World of Warcraft e Overwatch.

Yuga Labs è nata con la collezione di NFT BAYC, acronimo di Bored Ape Yach Club: 10mila token rappresentati graficamente dal disegno di una scimmia. Ogni scimmia ha caratteristiche (espressione, colore della pelliccia, vestiti e accessori) uniche e garantisce al suo proprietario diversi vantaggi: dagli airdrop di altri NFT (come le versioni ‘mutanti’ delle suddette scimmie, oppure le terre del futuro metaverso chiamato Otherside), ai regali in gettoni ‘Ape Coin’ (a tutti gli effetti dei token convertibili in euro) alla possibilità di accedere ad eventi e merchandising esclusivi (di alta qualità, in stile Supreme) e perfino a concorsi a premi, come quello indetto per i partecipanti di un videogioco per smartphone lanciato un anno fa che, tra le altre cose, metteva in palio anche una macchina.

BAYC è diventato rapidamente un fenomeno globale, anche grazie all’endorsement di diversi vip come Jimmy Fallon e Madonna (su cui però adesso indaga la SEC), tant’è che ai momenti di picco del mercato degli NFT un singolo BAYC veniva scambiato per centinaia di migliaia di dollari (milioni di dollari, nel caso delle scimmie più rare). Recentemente Yuga Labs ha acquistato altri progetti NFT di estremo successo, come i Crypto Punk, che vengono considerati la prima collezione di NFT di successo della storia (anche loro vengono venduti a cifre folli, pure adesso che il mercato è crollato).

Domanda: cosa c’entra Daniel Alegre, un veterano dell’industria del gaming, con tutto questo? Risposta: perché anche Yuga Labs sta lavorando al suo metaverso, ovviamente! L’azienda ha presentato un progetto chiamato Otherside, che dovrebbe essere una piattaforma a metà strada tra Secondlife e World of Warcraft. La scelta di assumere un pezzo da 90 come Alegre segnala come Yuga Labs voglia fare sul serio.

Dopo tre anni passati in Activision Blizzard, Alegre sarà il nuovo CEO di Yuga Labs. Il leader del settore degli NFT ha già una valutazione superiore ai 4 miliardi di dollari e l’acquisto di un manager di taglio tradizionale, con esperienza nel mondo delle grandi aziende quotate in borsa, ha un fortissimo valore simbolico.

