Avatar: La Via dell’Acqua trionfa al box office italiano

Il nuovo film di James Cameron Avatar: La Via dell’Acqua, sequel del lungometraggio vincitore di tre Academy Award Avatar, ha conquistato il pubblico italiano con un incasso di 11 milioni di Euro in soli 6 giorni di programmazione, posizionandosi come miglior opening del 2022, secondo miglior opening di dicembre di tutti i tempi e secondo miglior opening dall’inizio della pandemia.

Dichiara Daniel Frigo, Amministratore Delegato The Walt Disney Company Italia:

Siamo davvero orgogliosi del successo ottenuto dal nuovo attesissimo film di James Cameron Avatar: La Via dell’Acqua, arrivato finalmente dopo tredici anni di distanza dal primo capitolo. Questo dimostra come il pubblico italiano desideri vivere sempre di più la magia della sala, per godere di un’esperienza cinematografica capace di coinvolgere e immergere lo spettatore facendolo sentire parte della storia che sta guardando sul grande schermo, anche grazie alla visione in 3D. Un grande ringraziamento è dovuto agli esercenti, ai partner, ai licenziatari, e a tutta la squadra di Disney Italia che ha lavorato con impegno e passione a una campagna promozionale di successo, permettendo il raggiungimento di questo straordinario risultato. Anche per il 2023 il nostro obiettivo rimane quello di poter continuare a sostenere le sale cinematografiche con nuovi titoli che non vediamo l’ora di condividere con il pubblico e con i fan.

Con Avatar: La Via dell’Acqua, l’esperienza cinematografica raggiunge nuove vette: Cameron trasporta il pubblico nel magnifico mondo di Pandora in un’avventura spettacolare e ricca di azione.

Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, Avatar: La Via dell’Acqua inizia a raccontare la storia della famiglia Sully (Jake, Neytiri e i loro figli), del pericolo che li segue, di dove sono disposti ad arrivare per tenersi al sicuro a vicenda, delle battaglie che combattono per rimanere in vita e delle tragedie che affrontano. Diretto da James Cameron e prodotto da Cameron e Jon Landau, la produzione Lightstorm Entertainment è interpretata da Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang e Kate Winslet. La sceneggiatura è scritta da James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver, e il soggetto è di James Cameron & Rick Jaffa & Amanda Silver & Josh Friedman & Shane Salerno. David Valdes e Richard Baneham sono i produttori esecutivi.

