Alimenti: trovato il modo per fortificarli con la vitamina A

Scoperto un nuovo modo per fortificare gli alimenti con la vitamina A. Può cambiare la vita delle persone che non hanno modo di accedere alle vitamine nei regimi dietetici. La vitamina è fondamentale per il funzionamento corretto del sistema immunitario, vitale, inoltre, anche per cervello, pelle e polmoni. È liposolubile con proprietà immuno-migliorative.

La carenza di vitamina A colpisce un terzo delle persone in età prescolare di tutto il mondo. La più alta prevalenza e percentuale in Africa sub-sahariana e Asia meridionale, rispettivamente al 48% e al 44%. L’assenza di questa vitamina è causa della cecità infantile nel mondo. Senza vitamina A l’occhio si secca e si infiamma dentro la cornea.

I ricercatori americani hanno trovato un modo per arricchire gli alimenti con la vitamina A. In pratica, sarebbe possibile incapsulare la vitamina A in un polimero protettivo. Un modo per impedire al nutriente di essere scomposto durante la cottura o la conservazione.

Il team ha dimostrato che quando gli individui mangiavano cibo fortificato, l’assorbimento dei nutrienti era simile a quando i partecipanti consumavano vitamina A da sola. Le persone quindi possono ottenere i nutrienti necessari dalla vitamina incapsulata. Si è scoperto che può essere usato un polimero chiamato BMC per racchiudere la vitamina A e altre vitamine dentro il cibo. Il modo per fortificare il cibo con la vitamina A sono pillole incapsulate. Tale vitamina A incapsulata può sopravvivere a condizioni dure e umide. A 104 gradi Fahrenheit e al 75% di umidità. Il polimero è stato concesso in licenza a due società per l’uso di alimenti. Verrà utilizzato per ridurre malnutrizione e carenze vitaminiche a livello mondiale.