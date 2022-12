Perchè visionare solo film di Natale durante la maratona festiva quando possiamo gustarci in tutta tranquillità anche pellicole non natalizie che però sono in un qualche modo connesse al Natale? Ormai il periodo delle maratone di film di Natale è iniziato. C’è chi preferisce gustarsi un film a serata o chi dedica intere giornate alla visione delle pellicole festive. Molti preferiscono guardare solo commedie romantiche mentre c’è chi spazia tra i generi pur restando sempre concentrato sul fil rouge della maratona: il Natale. Proprio per non spezzare il ritmo ma allo stesso tempo proporre qualcosa di nuovo ed insolito, avete mai inserito tra la vostra lista di proposte natalizie film che non sono prettamente legati al Natale ma che hanno scene ambientate durante le feste? Parlo di quei film che vi ricordate per altri motivi ma quando prestate la giusta attenzione associate immediatamente all’albero di Natale o alle decorazioni del 25 dicembre. Esistono tantissimi film considerati non natalizi ma che sono perfetti da visionare in preparazione delle festività. Ecco quindi 10 film non natalizi che hanno scene ambientate durante il Natale.

Harry Potter e la pietra filosofale

Il primo film di Harry Potter è ormai un classico. Non dovete più stupirvi se le reti in chiaro scelgono ogni anno di trasmettere la maratona dei film del piccolo mago proprio durante il periodo invernale dato che gli ascolti sono sempre molto alti. Le famiglie hanno la tendenza a riunirsi sullo stesso divano per guadare ancora e ancora le avventure del giovane bambino con la cicatrice. Forse non lo avete mai notato ma il primo film della saga firmata Warner Bros è un film perfetto per il periodo di Natale. Non è interamente ambientato durante il periodo festivo ma ha un intera scena dedicata al Natale. Ron ed Harry scartano i regali sotto l’albero e i maglioni che ricevono sono diventati iconici, tanto che spesso vengono regalati ed indossati proprio durante le feste di Natale. L’atmosfera di Hogwarts è particolarmente suggestiva e magica grazie alle decorazioni di Natale ed al grande albero. Tutto splende e i colori si riscaldano. La colonna sonora è stata studiata appositamente per evocare il Natale e tutti’ora Christmas at Hogwarts viene utilizzata dai fan e non solo nel periodo festivo.

Harry Potter è un predestinato: ha una cicatrice a forma di saetta sulla fronte e provoca strani fenomeni, come quello di farsi ricrescere in una notte i capelli inesorabilemte tagliati dai perfidi zii. Ma solo in occasione del suo undicesimo compleanno gli si rivelano la sua natura e il suo destino, e il mondo misterioso cui di diritto appartiene. Un mondo dove regna la magia; un universo popolato da gufi portalettere, scope volanti, caramelle al gusto di cavolini di Bruxelles, ritratti che scappano.

Animali Fantastici – I segreti di Silente

Il non tanto fortunato terzo capitolo saga spin-off prequel di Harry Potter è particolarmente indicato per il periodo di Natale. Sebbene la trama non sia delle più gioviali e spensierate, anzi, la conclusione del film ha luogo propio durante il periodo festivo. Non perseguite la lettura se non volete ricevere spoiler in merito a Animali Fantastici – I segreti di Silente. Le pellicola, terza e probabilmente ultima della nuova saga d Harry Potter, termina con il matrimonio di Queenie e Jacob celebrato durante il periodo festivo invernale. Oltre alla nave ed alle decorazioni si percepisce la calda atmosfera delle feste di Natale.

Eddie Redmayne e Jude Law, insieme a Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol, Callum Turner, Jessica Williams, Katherine Waterston e Mads Mikkelsen.

In Animali Fantastici: I Segreti di Silente, Albus Silente sa che il potente mago oscuro Gellert Grindelwald si sta attivando per prendere il controllo del Mondo Magico. Impossibilitato a fermarlo da solo, affida al magizoologo Newt Scamander il comando di una intrepida squadra di maghi, streghe e… un coraggioso panettiere babbano incaricati di una pericolosa missione, nella quale incontreranno vecchie e nuove creature magiche e si scontreranno con la crescente legione di seguaci di Grindelwald. Ma con una posta in gioco così alta, quanto a lungo potrà Silente restare ai margini?

Il lato positivo

Possibile che una pellicola particolarmente drammatica venga associata subito al Natale? Si, questo è il caso di Il lato positivo. All’interno del film di David O. Russell con protagonisti Bradley Cooper e Jennifer Lawrence si può facilmente notare l’ambientazione festiva. Non viene mai richiamato in moto diretto e palese il Natale, ma le insistenti decorazioni sono indice del periodo in cui è collocato il film.

La storia è ambientata in parte a Natale ed è sicuramente uno sguardo cupo, ma alla fine commovente, sull’innamoramento e su come andare avanti con il passato e sentirsi più fiduciosi per il futuro. Questi temi funzionano bene per la stagione delle vacanze. Quindi perfetto da vedere in questo periodo.

Pat, affetto da sindrome bipolare, ha passato otto mesi in un istituto per malattie mentali dopo aver compiuto un gesto insensato. Dimesso in seguito a un patteggiamento della pena che avrebbe dovuto scontare, è ora affidato alla custodia dei suoi genitori, che, nel tentativo di aiutarlo a rimettersi in sesto cercano di condividere con lui la passione di famiglia per la squadra di football dei Philadelphia Eagles. Nel frattempo, però, conosce una ragazza con cui decide di accettare una sfida.

Batman – Il ritorno

Probabilmente in tanti non lo associano al Natale ma Batman Returns si svolge proprio durante le vacanze Natale, altri invece sostengono che la neve a Gotham sia la prima cosa che gli viene in mente pensando al film.

Il ritorno di Batman ha fatto sì che negli Stati Uniti il successo dell’eroe dei fumetti si sia raddoppiato. È indubbia la bravura registica di Burton che però si perde spesso in sofisticherie e citazioni che fanno cadere il ritmo del film. Tuttavia ci sono molte sequenze di grande effetto e i personaggi del criminale-pinguino e della donna-gatto trovano in De Vito e nella Pfeiffer due attori credibili. Da notare le musiche di Elfam e un dubbio: come mai Robin, compagno di Batman nei fumetti, non appare ancora?

Prova a prendermi

Il film di Steven Spielberg con protagonista Leonardo DiCaprio è ambientato durante il Natale. Un agente dell’FBI è sulle tracce di un giovane artista del travestimento, che è riuscito ad estorcere più di sei milioni di dollari in varie frodi, impersonando di volta in volta un personaggio diverso.

Il diario di Bridget Jones

Forse tutti ricorderete Il diario di Bridget Jones per altri motivi ma l’ambientazione Natalizia ha sicuramente aiutato il film ad avere ancora più popolarità. Bridget Jones è una donna intelligente che combatte giornalmente contro la sua età, il suo aspetto fisico, la sua mancanza di uomini e le sue tante imperfezioni. Come progetto per il nuovo anno Bridget si ripromette di prendere il controllo della propria vita, iniziando a tenere un diario in cui scriverà sempre la verità.

Le star protagoniste del film sono gli ormai noti Renée Zellweger, Hugh Grant e Colin Firth. Sapevate che Renée Zellweger ha dovuto mettere su più di dieci chili al fine di interpretare il ruolo della protagonista e, preparandosi per la parte, lavorò anche per quasi un mese presso una casa editrice britannica. Queste le parole dell’attrice: ”Ho avuto molto successo col mio programma per l’aumento del peso fino a quando non abbiamo iniziato a fare riprese notturne“, ha dichiarato l’attrice. “Quelle riprese ti lasciano così stanca e senza alcun appetito che il solo pensiero di quelle barrette di Snickers obbligatorie è semplicemente disgustoso.”

Edward mani di forbice

Se apprezzate lo stile gotico e leggermente inquietante anche per le feste ecco Edward mani di forbice di Tim Burton.

Il classico cult degli anni ’90 parla di Edward, un uomo artificiale che ha delle forbici al posto delle mani, dopo essere stato lasciato incompiuto da uno scienziato. Il personaggio vive in isolamento finché una commessa di periferia non lo trova e lo accoglie nella sua casa. Edward non solo rappresenta l’agonia di cercare di adattarsi, ma anche di lottare per farlo. A volte, Edward usa le forbici a suo vantaggio, ma in altri momenti fanno inavvertitamente male a delle persone. La maggior parte delle persone in città lo giudica duramente e lo tratta bene solo quando può usarlo a proprio vantaggio. Burton spesso parla di personaggi adorabili ma incompresi, e Edward ne è l’esempio perfetto.

Tra l’altro solo due anni fa al Super Bowl Timothée Chalamet nei panni di Edgar, il figlio di Edward, e Winona Ryder nel suolo ruolo di Kim sono apparsi nel spot della Cadillac come una sorta di sequel di Edward mani di forbice. Che dire se facessero un film sequel del cult anni ‘90 con questo cast penso che sarebbe un successo assicurato. L’attrice dichiarò anche: “È stato piuttosto surreale avere Timothée nei panni di mio figlio, Edgar. Timothée è un ragazzo incredibile, così talentuoso e dolce. Ho sentito un legame abbastanza immediato con lui.”

Lo spot è stato anche elogiato da Tim Burton: “Sapete, è raro che un lavoro di cui si va orgogliosi riesca a vivere così a lungo nel tempo, evolvendosi anche dopo 30 anni. Sono contento di vedere Edgar presentarsi al nuovo mondo! Spero che le persone introdotte per la prima volta al personaggio di Mani di Forbice, ed anche quelli che lo conoscono già, possano apprezzarlo”.

GHOSTBUSTERS II (1989)

Il secondo film della saga di Ghostbusters è ambientato durante le vacanze di Natale.

In molti ora ricordano il recente film del franchise ma sapevate che il secondo film datato 1989 è ambientato a Natale? Cinque anni dopo i fatti del primo film, i tre Acchiappafantasmi (più Winston) sono nei guai fino al collo: quando però il sindaco scopre che qualcosa di veramente molto strano sta accadendo nelle fogne di New York, decide di restituire loro la licenza di “operare”.

Diversamente Ghostbusters: Legacy, diretto da Jason Reitman e prodotto da Ivan Reitman, è il nuovo capitolo della saga originale dei Ghostbusters. Nel cast Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace e Annie Potts, oltre ai veterani Dan Aykroyd, Bill Murray ed Ernie Hudson. Arrivati in una piccola città, una madre single e i suoi due figli iniziano a scoprire la loro connessione con gli Acchiappafantasmi originali e la segreta eredità lasciata dal nonno. Ha riscosso grande successo tra pubblico e critica quindi non dovremo stupirci se presto vedremo un nuovo capitolo della saga.

The Nice Guys (2016)

Sapevate che anche The Nice Guys del 2016 è circondato da atmosfere e decorazioni natalizie? Los Angeles, anni ’70. Una bizzarra coppia composta da un detective privato e un investigatore privato unisce le forze per risolvere un delitto. La vittima è una pornostar sul viale del tramonto. Il film è diretto da Shane Black con Ryan Gosling e Russell Crowe.

Eyes Wide Shut

Pronti per un Natale non convenzionale in compagnia di Eyes Wide Shut con Nicole Kidman e Tom Cruise. Il tema portante non è certamente il Natale ma le decorazioni e l’atmosfera non mancano.

Belli, ricchi e apparentemente felici, William e Alice Hartford sono ad un veglione a casa di amici; lei balla con un uomo che le fa una corte discreta ma serrata, lui flirta con alcune ragazze. Ancora sotto l’effetto della festa, alcuni giorni dopo Alice e William cominciano un pericoloso gioco della verità. Scioccato dalle rivelazioni di Alice, William esce ed inizia una peregrinazione per la città che lo porterà a scoprire nuovi mondi, persone insolite e soprattutto qualcosa di sé… e di Alice.

In Bruges – La coscienza dell’assassino

Il film con Colin Farrell, Ralph Fiennes e Brendan Gleeson e diretto da Martin McDonagh, è ricco di grottesca scene ambientate durante il Natale. I due killer professionisti Ray e Ken ricevono dal loro capo Harry l’ordine di nascondersi a Bruges, dopo che Ray, nel corso di una missione, ha accidentalmente ucciso un bambino. Estraniati totalmente dal loro mondo, i due gangster si trovano coinvolti in rocambolesche avventure e pericolosi imprevisti con loschi personaggi locali e con la troupe di uno stravagante film che si sta girando nella cittadina. Ritroveremo presto Martin McDonagh a guidare dietro la macchina da presa sia Colin Farrell che Brendan Gleeson in Gli spiriti dell’isola, pellicola in uscita nelle sale italiane a marzo 2023.

Love Actually

Ecco una delle commedie romantiche più amate ed iconiche di sempre. Dieci storie d’amore ambientate negli ultimi mesi dell’anno nella Londra dei giorni nostri con un unico filo conduttore: un finale multiplo nel corso della notte della vigilia di Natale. Il Natale non è il vero protagonista, l’amore ha tutto il palcoscenico. C’è chi la considera una vera storia di Natale e chi invece la inquadra come mera commedia romantica. Decidete voi, resta il fatto che è tra i film imperdibili.

Sapevate che una scena rimossa dal montaggio finale del film avrebbe cambiato drasticamente il passato di un personaggio? Nella scena diffusa in rete alcuni anni fa si comprende in maniera davvero molto evidente il fatto che Sam fosse un ginnasta estremamente preparato. Vediamo infatti il ragazzo, follemente innamorato della compagna di classe Joanna (Olivia Olson), correre in aeroporto per esprimerle i suoi sentimenti. Nella scena eliminata Sam attraversa il gate dei controlli, esegue capriole tra i bagagli e scende da una passerella del secondo piano come se stesse compiendo un numero alle Olimpiadi. “Nelle bozze originali del film c’erano molte menzioni sul fatto che Sam, il ragazzino, fosse un brillante ginnasta. Lo si vedeva casualmente, quando era molto triste, essere brillante in una palestra, fare una sorta di doppie torsioni e giri e non trarne alcuna gioia. Quando è arrivato all’aeroporto e ha dovuto attraversarlo di corsa, ha messo in gioco la sua abilità ginnica, e questo è un modo molto approssimativo di come sarebbe stato” ha rivelato il regista Richard Curtis parlando della scena eliminata.