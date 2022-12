Offerte Amazon: Audible gratis per 3 mesi con la promozione di dicembre 2022

Grazie alle offerte Amazon potete ora riscattare tre mesi di abbonamento Amazon Audible a costo zero. Il costo di tre mesi di abbonamento ammonterebbe a 29.97€, ma ora potete riscattarli in maniera totalmente gratuita. Potete trovare l’offerta a questo indirizzo.

L’offerta di tre mesi per Amazon Audible sarà valida fino all’8 gennaio 2023, precisamente fino alle 23:59. Potete usufruire dell’offerta solo se non avete attivato un abbonamento al servizio negli ultimi 6 mesi. Questa offerta non può essere utilizzata in combinazione con altre promozioni, è limitata ad un solo account ed è fruibile per una sola volta per ciascun cliente. I tre mesi gratuiti non obbligano a continuare l’abbonamento successivamente. In caso di mancata disattivazione dell’abbonamento, i costi del servizio saranno di 9.99€ al mese.

Audible è un servizio che offre l’accesso illimitato ad un vasto catalogo di audilibri, podcast e altri contenuti audio. È anche possibile eseguire il download e ascoltare offline.

