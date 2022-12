Mercoledì: Gwendoline Christie era imbarazzata di fronte a Tim Burton

Gwendoline Christie ha rivelato di essersi trovata in forte imbarazzo durante il suo primo incontro con Tim Burton per Mercoledì.

Gwendoline Christie ha di recente raccontato la sua esperienza con Mercoledì, la serie TV del momento che ha conquistato gli utenti di Netflix. L’interprete della direttrice della Nevermore Academy ha raccontato di essersi trovata in imbarazzo durante il primo incontro con Tim Burton.

Ecco cosa ha rivelato quando il suo agente le ha scritto per telefono che Tim Burton voleva incontrarla:

Ero silenziosa, mi sentivo bloccata. Solo per una qualche misteriosa forza naturale sono riuscita a ricompormi e ad apparire come un essere umano, ed ho posato il telefono. Non ho detto nulla per un po’ di tempo perché stavo cercando di processare tutto.

La Christie e Tim Burton si sono incontrati in una call attraverso Zoom, ed è stato in quel momento che Burton ha detto all’attrice di essere un fan del suo lavoro:

Alla fine della chiamata ero rossa in faccia, e dicevo ‘mi dispiace, sono così imbarazzata e travolta alla situazione’. E lui disse ‘no, vorrei nascondermi sotto il tavolo’.

Per quanto riguarda la sua performance come Larissa Weems, Gwendoline Christie ha dichiarato:

La cosa più bella è il fatto di aver fatto felici tante persone. La serie è stata vista da un pubblico di tutte le età, ed in molti l’hanno guardata assieme. Questa è una cosa fantastica. La risposta del pubblico è stata un qualcosa di totalmente inaspettato, e sono grata per ciò che hanno fatto tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto. Per me è stato speciale.

Qualche tempo fa Tim Burton ha rivelato di aver accettato di lavorare alla serie TV perché si è ritrovato nel personaggio di Mercoledì.

Quando ho letto la sceneggiatura l’ho sentita molto vicina al modo in cui mi sono sentito nella mia esperienza scolastica ed al modo in cui ci si sente nel rapporto con i genitori- ha detto- Questa serie ha avvicinato la Famiglia Addams ad una certa prospettiva di realtà. Mi è sembrata un’interessante combinazione.

E poi ha aggiunto:

Nel 1976 ho iniziato la scuola superiore, fu l’anno in cui uscì il film Carrie, e mi sentivo proprio come lei in versione maschile. Mi sentivo all’interno di quel posto, ma non ero parte di esso. E queste sensazioni non ti lasciano fino a quando non sei tu a volerlo fare.

Vediamo in questo filmato Gwendoline Christie presentare attraverso il suo personaggo la speciale Nevermore Academy.

Ricordiamo che Gwendoline Christie ha di recente partecipato anche a The Sandman, occupando il ruolo di Lucifer.