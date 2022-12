Mercoledì: il produttore Netflix parla della seconda stagione e lo definisce già “un fenomeno culturale”

Dopo i risultati che Mercoledì sta ottenendo su Netflix, sembra scontata una seconda stagione, e ne ha parlato anche il produttore esecutivo Peter Friedlander, che ha dichiarato come lo sviluppo dei nuovi episodi sia più che probabile, ed ha anche definito Mercoledì un “fenomeno culturale”.

Ecco le sue parole:

Sapete cosa vi sto per dire, ma non posso dare nessuna conferma. Sono ottimista sulle possibilità di realizzare la seconda stagione di Mercoledì. Alla fine la serie è stata lanciata da poco, ma stiamo già parlando di un fenomeno culturale. E dobbiamo capire molto rispetto a tutto questo. Mercoledì è esplosa in maniera così rapida, e dobbiamo ancora capire bene cosa ne sta dicendo il pubblico. Non è solo una questione del ballo, ma è il look di Mercoledì ed il fatto di come le persone vorrebbero somigliarle. Questa passione per il personaggio è rimasta covata nel tempo a lungo prima di arrivare ad una rinascita. Dobbiamo ancora studiarla bene, e bisogna mettere al centro anche la straordinaria performance di Jenna, che ha avuto al fianco un cast eccezionale: da Gwendoline Christie, a Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán e Christina Ricci!

E la performance di Jenna Ortega è stata elogiata a più riprese da molti addetti ai lavori. Ecco cosa hanno dichiarato su di lei i creatori Al Gough e Miles Millar:

Lei aveva l’intensità e l’intelligenza adeguate. Appare come un’anima antica, un qualcosa che rispecchia Mercoledì. Ha anche avuto un approccio particolare al ruolo, lavorando sulla postura, e su come arrivare a dire certe battute. Jenna è stata il 95% della serie, ed abbiamo girato per otto mesi in Romania, perciò era un lavoro che richiedeva un impegno totale, e lei ci è stata dentro in tutto e per tutto.

Jenna Ortega si è guadagnata una candidatura ai Golden Globe per la sua performance, ed anche la serie Mercoledì ha ottenuto una nomination. Ecco due video in cui possiamo apprezzare la performance di Jenna Ortega come Mercoledì.