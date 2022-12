L’evoluzione della proteina immunitaria

Appena scoperta una proteina chiave per la risposta immunitaria: in precedenza si credeva potesse calmare la risposta immunitaria, in realtà fa il contrario

Gli scienziati del Trinity College di Dublino hanno fatto un importante passo avanti nella comprensione delle modalità di regolazione dell’infiammazione. Hanno appena scoperto che una proteina con un ruolo chiave nella risposta di allarme immunitario. Il loro lavoro ha numerose ripercussioni potenziali, soprattutto nel contesto della comprensione e della risposta ai disturbi autoimmuni e all’infiammazione. Sebbene il nostro sistema immunitario svolga un’importante funzione di protezione da infezioni e lesioni, quando le risposte immunitarie diventano troppo aggressive possono portare a infiammazioni dannose, che si verificano in condizioni come l’artrite reumatoide e la psoriasi. L’infiammazione si scatena quando il nostro organismo produce “proteine di allarme” (interleuchine), che aumentano le nostre difese contro le infezioni e lesioni attivando diversi componenti del nostro sistema immunitario. Capire come e quando vengono prodotte queste proteine di allarme e come attivano il nostro sistema immunitario ha portato a importanti progressi nel trattamento di molte patologie immunitarie.

Ora, gli scienziati dello Smurfit Institute of Genetics del Trinity College di Dublino, guidati da Seamus Martin, Professore di Genetica dello Smurfit, hanno scoperto che l’Interleuchina-37 ha una funzione inaspettata come molecola di attivazione immunitaria, in quanto studi precedenti suggerivano che questa interleuchina servisse invece come “interruttore di spegnimento” per il sistema immunitario.

Il professor Martin ha dichiarato:

“Le interleuchine svolgono ruoli chiave nella regolazione del nostro sistema immunitario in risposta alle infezioni batteriche e fungine. Tuttavia, l’Interleuchina-37 è rimasta a lungo un enigma, poiché non si trova nei mammiferi come i topi. Questo ha rappresentato un grosso ostacolo per capire cosa fa, dato che gran parte di ciò che sappiamo sul sistema immunitario umano è stato scoperto per la prima volta in organismi modello la cui composizione biologica è simile alla nostra”.

Prima del nuovo studio, si pensava che l’Interleuchina-37 avesse funzioni immunosoppressive, ma il modo in cui esattamente spegnesse l’infiammazione era molto dibattuto. Tuttavia, gli scienziati del Trinity riferiscono ora che, se attivata nel modo corretto mostrando una potente attività pro-infiammatoria.

Il ruolo inaspettato dell’interleuchina-37

“Questo impatto pro-infiammatorio era altamente inaspettato. Il nostro lavoro dimostra che la proteina si lega a un recettore dell’interleuchina nella pelle che, come è noto, svolge un ruolo chiave nel determinare la psoriasi. E, per aggiungere ulteriore intrigo alla storia, questo fa salire a quattro il numero totale di molecole di allarme immunitario che segnalano attraverso questo particolare recettore di interleuchina.

“Il motivo per cui ci sono così tante interleuchine che si legano allo stesso recettore è un mistero, ma se dovessimo fare un’ipotesi potrebbe essere perché questo recettore svolge un’importante funzione di segnalazione nella nostra pelle e una sola proteina di allarme potrebbe semplicemente non essere sufficiente per rispondere ai molti agenti infettivi diversi che la nostra pelle incontra. La pelle è la principale barriera tra il nostro corpo e il mondo esterno che i microbi devono superare per entrare nel nostro organismo e, per molti aspetti, rappresenta la prima linea di difesa del nostro sistema immunitario”. Per questo motivo, l’Interleuchina-37 e altre proteine di allarme immunitario potrebbero essersi evolute per diventare variazioni distinte, sullo stesso tema, che consentono al nostro corpo di rilevare diversi tipi di infezione attivando enzimi diversi per ogni agente infettivo.