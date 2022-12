Invincible: la seconda stagione uscirà su Prime Video nel 2023

Arrivano novità per gli appassionati di Invincible, che vedranno la seconda stagione della serie animata arrivare nel 2023 su Prime Video. A parlarne è stato lo stesso capo degli Amazon Studios, Vernon Sanders, durante un’intervista a Collider.

Ecco le sue parole:

Il 2023 sarà un grande anno per gli appassionati. E sì, posso dire che gli episodi di Invincible 2 usciranno con il nuovo anno.

Dal creatore di The Walking Dead Robert Kirkman e basato sull’omonimo fumetto Skybound / Image dello stesso Kirkman, Cory Walker e Ryan Ottley, Invincible è una storia di supereroi animati per adulti che ruota attorno al diciassettenne Mark Grayson (Steven Yeun), un ragazzo come tanti altri, tranne che per il fatto che suo padre è il supereroe più potente del pianeta, Omni-Man (JK Simmons). Mentre Mark sviluppa i suoi poteri al raggiungimento della maggiore età, scopre che l’eredità di suo padre potrebbe non essere così eroica come pensava.

Nel cast di doppiatori troviamo molti volti conosciuti al grande pubblico: JK Simmons, Steven Yeun, Sandra Oh, Seth Rogen, Gillian Jacobs, Andrew Rannells, Zazie Beetz, Mark Hamill, Walton Goggins, Jason Mantzoukas, Mae Whitman, Chris Diamantopoulos, Melise, Kevin Michael Richardson e Gray Griffin.