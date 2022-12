Elden Ring: disponibile l’edizione in vinile della colonna sonora

Bandai Namco ha reso disponibile l'edizione in vinile della colonna sonora di Elden Ring, il vincitore del premio Game of The Year ai TGA di quest'anno.

Bandai Namco ha annunciato la disponibilità dell’edizione in vinile della colonna sonora di Elden Ring. Il prezzo per l’acquisto di questa splendida edizione è di 39,99 euro. Potete acquistarla solo ed esclusivamente sul negozio di Bandai Namco a questo indirizzo. Leggiamo la descrizione del vinile:

Rivivi le più grandi battaglie di Elden Ring e il tuo viaggio nell’Interregno grazie ai brani del gioco, eseguiti da un’orchestra e registrati in altissima qualità.

17 tracce, estratte dalla colonna sonora di Elden Ring, sono state raccolte in due meravigliosi vinili e formano un best of imperdibile per tutti i viaggiatori dell’Interregno.

Questi vinili ufficiali, disponibili solo nello Store, ti faranno immergere nelle atmosfere del gioco grazie a oltre 70 minuti di ascolto.

Leggiamo l’elenco completo dei brani:

DISCO 1 – LATO A

Elden Ring

Margit, the Fell Omen

Godrick the Grafted

Rennala, Queen of the Full Moon

Godskin Apostles

DISCO 1 – LATO B

Starscourge Radahn

Regal Ancestor Spirit

God-Devouring Serpent

Morgott, the Omen King

DISCO 2 – LATO C

Fire Giant

Beast Clergyman

Lichdragon Fortissax

Mohg, Lord of Blood

DISCO 2 – LATO D

Dragonlord Placidusax

Malenia, Blade of Miquella

Godfrey, First Elden Lord

The Final Battle

Vincitore del premio Gioco dell’Anno ai The Game Awards di quest’anno, Elden Ring è l’ultima imponente fatica di From Software. Nella nostra recensione, abbiamo elogiato lo splendido lavoro fatto dal team sottolineando che “Elden ring è il punto più alto mai toccato da FromSoftware. Un nuovo modo di concepire il genere che segna l’inizio di una nuova e dirompente era per il team di Miyazaki. Impreziosito da un art direction illuminata e da un inedito approccio all’esplorazione che valorizza e intensifica il senso di scoperta e di libertà del giocatore, il titolo restituisce agli appassionati elementi e sensazioni familiari, riuscendo a sfruttare al meglio tutte le potenzialità del nuovo contesto open world. Al netto di qualche imprecisione piuttosto marcata sul fronte tecnico, Elden Ring è persino più maestoso, più ricco e più appagante di quanto avessimo potuto mai immaginare. Un’esperienza ludica, intensa e totalizzante, che non dimenticheremo per molto, molto tempo.”

