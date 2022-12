Una Notte Violenta e Silenziosa: dietro le quinte degli stunt insieme al cast

Il nuovo film di Tommy Virkola, Una Notte Violenta e Silenziosa, è una action comedy decisamente inusuale, con un Babbo Natale particolarmente agguerrito contro i malfattori. Il tutto si sviluppa con un gran numero di scene d’azione spettacolari e particolarmente fisiche, messe in scena dagli attori. Il film si avvale del lavoro delle maestranze della 87North, compagnia specializzata in film d’azione e creata dagli specialisti David Leitch (co-creatore di John Wick e regista di Bullet Train, tra l’altro) e Kelly McCormick. E proprio il lavoro degli stuntman è al centro della nuova featurette ufficiale, che ci mostra come gli interpreti del team d’assalto del villain Scrooge (John Leguizamo) non siano attori che lasciano il posto a cascatori nel corso delle scene d’azione ma veri e propri stuntman in grado anche di recitare: Can Aydin, Phong Giang, Mitra Suri e Cha-Lee Yoon.

Diretto dal graffiante regista norvegese Tommy Wirkola (Hansel & Gretel: Witch Hunters, Dead Snow franchise), Una Notte Violenta e Silenziosa è prodotto da Kelly McCormick, David Leitch e Guy Danella della 87North. La sceneggiatura originale è di Pat Casey e Josh Miller, gli autori di Sonic the Hedgehog. Il protagonista è David Harbour, ma il film è interpretato anche dal vincitore di un Emmy John Leguizamo (John Wick), Edi Patterson (Le pietre preziose), Cam Gigandet (Senza rimorsi), Alex Hassell (Cowboy Bebop), Alexis Louder (The Tomorrow War) e Beverly D’Angelo (National Lampoon’s Vacation).

Sinossi:

Quando una squadra di mercenari irrompe in un comprensorio di famiglie benestanti durante la vigilia di Natale, prendendo in ostaggio tutti i presenti, la squadra di criminali non è pronta ad affrontare un combattente che li sorprenderà: Babbo Natale è sul posto e sta per dimostrare che non è sempre un santo.

