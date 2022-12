Relazione d’amore: 8 pericoli

Anche le piante più resistenti tendono ad appassire, se non curate. Stare insieme vuol dire condividere tutto, ecco le 8 cose che sono un pericolo per la relazione.

In gran parte dei casi non sono i cataclismi a far appassire una relazione d’amore, ma le piccole cose che piano piano indeboliscono il rapporto. I legami sentimentali sono come le piante, vanno curate e innaffiate con amore ogni giorno: stare insieme vuol dire condividere tutto. Ecco quali sono le 8 cose da sapere che distruggono una relazione. Se stiamo vivendo un periodo di alti e bassi nella nostra relazione con il partner, ecco cosa bisogna evitare per non distruggere il legame sentimentale.

discussioni poco costruttive: non puntualizzare ogni cosa che l’altro dice

pigrizia: la routine esiste e non si fa abbastanza per contrastarla

gelosia: una pulsione positiva per la coppia, però può diventare anche distruttiva. La gelosia retroattiva miete vittime, è quella che si prova per l’ex partner

stare sempre insieme: la mancanza di spazi individuali fa perdere di vista se stessi e gli obiettivi personali

mancanza di sincerità: bugie o piccole o grandi nei confronti del partner o mancanza di onestà verso i desideri personali. Se le bugie si scoprono c’è una falla, nel canso di mancanza di onestà si rischia di vivere una relazione che non si desidera

evitare sempre il conflitto: si chiudono gli occhi, a volte, su atteggiamenti e comportamenti del partner che ci disturbano o feriscono. Bisogna affrontare la discussione, altrimenti poi si esplode ed è peggio

evidenziare difetti del partner e pretendere di cambiarlo

lamentele: non risolverà niente lamentarsi in continuazione del partner con amici e familiari

Investiamo il nostro cuore senza sapere a volte dove stiamo veramente andando. Ecco che la sofferenza che ne segue ci porta a distruggerci come se fossimo in mezzo a un campo di battaglia. Se si vuole una relazione migliore, si deve diventare un partner migliore. Curare il nostro aspetto, coltivare i nostri interessi, rendendoci amabili, non aspettare che la nostra felicità derivi dal nostro partner. Solo le persone complete sanno stare bene insieme. Disporre degli attrezzi giusti e di una minima competenza: sapere ciò che è meglio fare.