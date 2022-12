Nomofobia: soffrire di dipendenza da smartphone

L’uso positivo degli smartphone è produttivo, invece l’utilizzo compulsivo può interferire con la propria vita relazionale e affettiva, lavorativa e scolastica. L’uso intensivo dei media può avere un impatto sulla psiche influenzandola negativamente e causando disturbi del sonno, stanchezza, disordini alimentari o cattivi voti. Meglio chiedere aiuto in tempo. Il fenomeno dell’uso compulsivo del cellulare e smartphone si chiama nomofobia (paura di non avere il telefonino con sé).

La compulsione da social media, notifiche e reazioni crea dipendenza ed è tutt’altro che soddisfacente. La dipendenza non riguarda solo gli adulti. Il 90-95% di bambini e adolescenti fa abuso di cellulari e smartphone. I genitori devono mettere delle regole sull’uso del cellulare ai ragazzi.

Il rischio per i bambini è maggiore, il loro cervello e i loro occhi sono più sensibilmente esposti e ancora in fase di sviluppo. I disturbi possono essere relativi alla vista, problemi di attenzione e socializzazione rischiando di incappare in contenuti non adatti ai minori. Ecco i segnali per capire se un bambino è dipendente da smartphone: