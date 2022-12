Prezzi: a Natale rincari record per le famiglie

Feste natalizie più care per le famiglie italiane. Ci sono rincari record in arrivo per prodotti alimentari e spese su decorazioni, alberi di Natale e doni.

A ricevere la stangata sono le famiglie italiane, ancora una volta vittime dei rincari record per colpa di inflazione e del caro energia. Ad avere un aumento i prezzi degli alimenti, ma anche dei regali e delle decorazioni. I rincari totali rispetto al 2021 saranno di circa il 14%. Il costo complessivo degli acquisti alimentari per Natale salirà sopra quota 2,8 miliardi. Gli aumenti riguardano gli alimenti, i pandori e i panettoni quelli più colpiti, ma ci sono anche:

oli di semi +52,3%

zucchero +48%

burro +41,7%

riso +35,3%

latte +33,1%

farina +23,5%

uova +21,6%

pasta +21,3%

Il 47% degli italiani sarà costretto a tagliare la quantità di cibo. A partire dagli alcolici, tagliati dal 44% delle famiglie. Poi i dolci (-44%), i salumi (-38,7%), il pesce (-38%) e la carne (-37%). Scenderà anche la spesa per gli alimenti dei bambini, con il 31% in meno. Il 63% delle famiglie tenterà di spendere meno grazie ai mercatini nelle città italiane.

La spesa degli italiani per i regali di Natale sarà di 177 euro a testa, in calo del 7% rispetto al 2021. Nei mercatini la spesa si focalizzerà su prodotti enogastronomici, ma anche su decorazioni, prodotti per la casa, oggetti artigianali, abbigliamento e giocattoli. Rincari anche per l’acquisto di alberi di Natale e decorazioni. Per gli alberi sintetici rispetto al 2021 un aumento del 40%, per le luminarie del 25% e per le palline di oltre il 20%.