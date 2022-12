Bonus: a chi spettano 1.000 euro in busta paga a Natale?

La società Luilor nel settore tessile, in provincia di Prato, ha riconosciuto un bonus in busta paga da 1.000 euro a Natale. Un premio per tutti i suoi 80 dipendenti. Un riconoscimento aziendale per i traguardi raggiunti dall’impresa nel 2022. Un aiuto per lavoratori e lavoratrici in modo da affrontare il difficile momento economico come il caro-bollette e l’aumento dell’inflazione.

Siamo una grande famiglia e questo regalo è un segno di condivisione coi dipendenti. C’è chi lavora da una vita qua, ma anche nuove leve. Ci hanno aiutato a crescere e vogliamo aiutarli, dato anche il periodo Abbiamo pensato a una sorta di condivisione e di riconoscimento per chi lavora da noi. Quando lo abbiamo annunciato, è partito un grandissimo applauso ed è scesa qualche lacrimuccia.

presidente Marco Biagioni

Il bonus non sarebbe stato possibile senza gli ottimi risultati finali in tutti i settori dell’azienda. Nel 2021 un aumento record del 45% dei ricavi. Poi c’è stata un’ulteriore crescita del 28%. Di sicuro la concessione del bonus sarebbe stata impossibile senza gli eccellenti risultati raggiunti dalla ditta negli ultimi due anni. Inoltre, ha assunto anche nuovi giovani dipendenti e ha fatto investimenti in vari macchinari, che saranno attivi nel 2023.