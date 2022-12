Blockbuster: la serie Netflix è stata cancellata

Sembrava intrigante l’idea di una serie TV sull’ultimo Blockbuster d’America, ma non è stata sufficiente per far proseguire lo show di Netflix intitolato proprio Blockbuster, che non andrà oltre la prima stagione. Gli episodi sono stati lanciati sulla piattaforma il 3 novembre.

Sembra che la cancellazione fosse nell’aria, considerando che Blockbuster non è entrato nella top 10 degli show più seguiti su Netflix negli Stati Uniti. Solo in Canada ed in Australia Blockbuster ha ottenuto questo risultato al suo debutto. A livello di critica la serie TV ha ricevuto solo il 23% di approvazione.

Ecco la Sinossi:

Timmy Yoon (Randall Park) è un sognatore analogico che vive in un mondo 5G. La sua intera vita adulta è stata dedicata al suo primo amore, i film. Una passione che gli ha fatto mantenere il suo primo e unico posto di lavoro, ovvero gestire il Blockbuster Video della sua città natale.

Poi Timmy incomincia a preoccuparsi quando scopre che il suo negozio è ufficialmente l’ultimo Blockbuster in America. Ora non ha altra scelta che agire per tenere aperta la videoteca e continuare a impiegare i suoi amici. Timmy e lo staff presto si rendono conto che essere l’ultimo Blockbuster potrebbe essere ciò di cui la loro comunità ha bisogno per ristabilire le connessioni umane che sono andate perse nell’era digitale. Inoltre lo fa inaspettatamente riavvicinare alla sua cotta di lungo tempo Eliza (Melissa Fumero), che è tornata da poco a lavorare per lui. Questa battaglia per salvare il passato spingerà Timmy ad affrontare il presente? I suoi dipendenti lo sperano davvero.