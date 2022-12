Bastardi senza Gloria: la parte dell’Orso ebreo era stata scritta per Adam Sandler

Quentin Tarantino ha rivelato che per la parte dell'Orso ebreo in Bastardi senza Gloria aveva scelto Adam Sandler.

Dopo aver rivelato che Johnny Depp era stato valutato per un’apparizione in Pulp Fiction, da poco Quentin Tarantino ha dichiarato che in Bastardi senza Gloria ci doveva essere Adam Sandler, che doveva essere ingaggiato per la parte dell’Orso Ebreo.

Ecco le parole di Quentin Tarantino:

Avevo scritto la parte apposta per Adam Sandler. Mentre stava lavorando a Little Nicky – Un diavolo a Manhattan mi disse, dopo aver letto il copione: ‘Oh sì, andrò a pestare i nazisti con una mazza. Fantastico! Non vedo l’ora’. A qualsiasi ebreo che andava ad incontrare gli diceva: ‘Interpreterò un tipo che mena i nazisti’.

Ma la possibilità sfumò quando Tarantino iniziò a girare il film mentre Adam Sandler era impegnato in Funny People. Lo stesso regista non biasima l’attore per quella scelta.

Ha fatto bene a fare quel film, ha un inizio fantastico- ha detto- Io però non avevo un attore ebreo a disposizione perché li aveva presi tutti Judd Apatow. Dovevo fare fuori Hitler con le mazze da baseball e non avevo a disposizione neanche un ebreo bravo!

Ricordiamo che Bastardi Senza Gloria è uscito nelle sale cinematografiche nel 2009. Il film è disponibile su Prime Video.