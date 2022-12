10 film di Natale da vedere su Netflix

Il 25 dicembre si avvicina e per chi è solito organizzare maratone di film natalizi è arrivato il momento di stilare le pellicole che andranno a comporre i vari pezzi del puzzle. So che ci sono spettatori che dedicano intere giornate ai film di Natale e chi invece preferisce visionarli uno per uno ogni giorno dal primo al ventiquattro di dicembre. Altri ancora inseriscono tra le loro tappe film che sono al momento in programmazione in sala. Sicuramente la disponibilità di tanti film in streaming facilita di molto l’attività di visione e quella di ricerca. Oltre ai tantissimi classici, online sulle varie piattaforme è facile trovare anche tantissime nuove uscite fresche fresche di pubblicazione. Netflix è sicuramente la piattaforma che dedica maggiore spazio di tutte ai film dedicati al Natale. Anno dopo anno da novembre fino a dicembre inoltrato la piattaforma streaming dalla grande N pubblica decine e decine di prodotti incentrati sul periodo più magico dell’anno. Per facilitarvi i lavori ecco 10 film natalizi disponibili su Netflix. Ho scelto di spaziare tra pellicole classiche, commedie romantiche ed animazione, in sostanza ce n’è per tutti i gusti

Love Hard

Love Hard è il nuovo film comedy romance del 2021 firmato Netflix. Intrattiene e diverte, è spensierato e attuale. Love hard non è un pellicola dalle grandi ambizioni, si tratta di una semplice comedy a sfondo natalizio in cui la protagonista, interpretata da Nina Dobrev, cerca disperatamente un nuovo amore. La ragazza appianata di storie romantiche presta molta, troppa, attenzione all’esteriorità dei ragazzi con cui decide di uscire. Utilizza un’app di incontri per trovare la sua anima gemella ma non sempre le persone sono come appaiono in foto e Natalie lo scoprirà ben presto. Il Natale fa da sfondo alla storia che unisce colture diverse, stereotipi e una morale semplice ma efficace. Se desiderate passare la giornata di Natale in compagni di un film leggero e divertente Love Hard è perfetto. Da segnalare per i fan di Never Have I Ever la presenza nel film di Darren Barnet.

Sfortunata in amore, una ragazza di Los Angeles perde la testa per un ragazzo della East Coast su un’app di incontri e decide di fargli una sorpresa per le vacanze, ma scopre di essere stata ingannata. Questa commedia romantica e spensierata racconta il suo percorso alla ricerca dell’amore. Nel cast, Nina Dobrev, Jimmy O. Yang, Darren Barnet ed Harry Shum Jr.

Holidate

Holidate è una commedia romantica che coinvolge tutte le festività, non solo il Natate. È il film giusto per chi ama il sarcasmo ed il black humour. Una commedia dolce ma anche estremamente onesta, sincera e trasparente. Le dinamiche tipiche delle feste vengono riprese ed ironizzate ma è la sensazione di solitudine durante le festività il vero tema portante. Emma Roberts è perfetta nel ruolo: ironica e sensibile ad occorrenza. È il film natalizio di Netflix del 2020 ma resta ideale anche per tutte le feste a seguire.

Sloane e Jackson detestano trascorrere le vacanze da single perchè le famiglie non fanno che intromettersi e giudicare e in generale impicciarsi continuamente delle loro vite private, così quando questi due s’incontrano, decidono di far finta di essere fidanzati per tutte le occasioni festive dell’anno, in modo da scrollarsi di dosso i parenti assillanti.

La protagonista del racconto è Sloane, una ragazza dal carattere particolare, ma anche ribelle e determinata. Tra le cose che detesta di più vi sono certamente le feste comandate: fastidiosissime circostanze nelle quali i suoi parenti le chiedono, di proposito, come vada la sua vita sentimentale, da sempre ben poco ordinata. Tutti l’hanno da sempre criticata su come mai non si sia voluta impegnare finora in una relazione seria, e per di più hanno cercato di procurarle incontri affinché Sloane operasse una scelta definitiva.

Come lei, l’altro protagonista della narrazione è costretto a subire la stessa situazione: è Jackson, alla ricerca di uno spiraglio per fuggire da una famiglia opprimente.

Casualmente, un giorno Sloane e Jackson si incontrano. Approfondendo la reciproca conoscenza, scopriranno come entrambi debbano sopportare quel tipo di rapporti familiari. Così, si impegnano a diventare l’uno per l’altra un “festa-amico”, ovvero un finto partner con il quale inscenare una storia d’amore per affrontare le cene in famiglia senza essere finalmente giudicati.

Dopo questo patto, tra i due nascerà una bella amicizia, ma ben presto si accorgeranno che essa potrebbe divenire qualcosa di più significativo. Ma, nonostante abbiano compreso perfettamente di essersi innamorati, entrambi – per timidezza e paura di perdersi – non si esporranno. Nonostante questo, un po’ alla volta, le situazioni che si troveranno ad affrontare li avvicineranno ulteriormente. E inevitabilmente…

Anche se il film ha riscosso enorme successo e resta tutt’ora tra i film natalizi più amati dagli utenti Netflix, la piattaforma non ha mai parlato o messo in cantiere un sequel. Mossa decisamente strana se consideriamo le enormi quantità di sequel che la major produce anche per prodotti con uno scarso seguito. Ad ogni modo se volete rivedere assieme Emma Roberts e Luke Bracey come protagonisti di commedia romantica non vi resta che attendere Maybe I Do di Michael Jacobs, in uscita al cinema nel 2023. La pellicola di Endeavour Content segue la storia di Michelle (Emma Roberts) e Allen (Luke Bracey), che hanno raggiunto il punto della loro relazione in cui stanno valutando i passi successivi da compiere. Decidono di far conoscere i loro genitori finalmente. Ma i loro genitori si conoscono già abbastanza bene, il che porta a opinioni molto diverse sul valore del matrimonio.

Klaus

Klaus, film animato capolavoro di Netflix. Candidato al premio Oscar nel 2020 merita sicuramente la visione. È commovente e particolare, forse più consono agli adulti che ad un pubblico di bambini dato che probabilmente faticherebbero a cogliere le sfumature più complesse. Disegni originali tanto ma tanto belli.

Jesper, il peggior allievo dell’accademia postale, viene assegnato a un’isola ricoperta di ghiaccio a nord del Circolo polare artico, dove i litigiosi abitanti si parlano molto di rado e si scrivono ancora meno. Il giovane sta per gettare la spugna quando trova il sostegno dell’insegnante Alva e conosce Klaus, un misterioso carpentiere che vive in una capanna piena di giocattoli fatti a mano. Queste improbabili amicizie riportano l’allegria sull’isola, lasciando in eredità vicini generosi, tradizioni piene di magia e calze appese con cura vicino al caminetto.

Klaus è una commedia natalizia animata diretta da Sergio Pablos, coautore di Cattivissimo me, e vede la partecipazione di Joan Cusack, Will Sasso e Norm Macdonald: un gioiellino animato da non perdere!

Piccole donne del 2019

Il film del 2019 diretto da Greta Gerwig è il remake del celebre film anni ’90 (e prima ancora di quello del ’49) tratto da famosissimo classico di Louisa May Alcott. Questa volta il cast stellare e i volti coinvolti giovanissimi: Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh ed un apprezzatissimo Timothée Chalamet. La storia delle Piccole donne di casa March è una coccola, il film è dolce e romantico ma sa anche essere spietato e amaro.

La rilettura della regista è ambiziosa ma perfettamente riuscita: la fusione tra finzione e biografia attuata con il personaggio di Jo March, alter ego della scrittrice è calzante e perfetto per sottolineare il tema portante della pellicola, l’emancipazione femminile. L’alternanza tra presente e passato con una narrazione non lineare ha arricchito la storia che seppur semplice sa emozionare e coinvolgere. La fotografia che alterna colori freddi a caldi per meglio comprendere la linea temporale in cui si ambientano le vicende è perfetta. Costumi strepitosi che hanno garantito al film la statuetta come migliori costumi agli Oscar 2020.

Inizialmente regia e sceneggiatura del film erano state affidate ad un’altra artista, Sarah Polley salvo poi, per scelta della produttrice Amy Pascal, far subentrare nel 2016 la Gerwig. Anche il personaggio di Mag March inizialmente era stato proposto ad Emma Stone, costretta poi rinunciare perché già impegnata nelle riprese de La Favorita. Il ruolo è stato affidato poi ad Emma Watson.

La sagoma di Jo, di spalle, che guarda oltre un vetro, come una madre guarderebbe un neonato in un nido. Qualcosa nascerà, oltre quel vetro: il suo romanzo, “Piccole Donne”. Quelle di Greta Gerwig partono da qui. Il famoso “Natale non sarà Natale senza regali” arriverà dopo, in uno dei tanti flashback, perché è così che la regista americana ha scelto di strutturare il racconto: mescolando i romanzi della serie e combinandoli con momenti della biografia di Louisa May Alcott, ma anche della propria, perché questi momenti riguardano l’essere autrice e donna, ieri e oggi, in un mondo di uomini.

Il Grinch

Un classico che non avrà mai fine è Il Grinch. Il protagonista di una delle storie più amate dagli amanti del Natale e non solo. Questa misteriosa e misantropa creatura, decide che la città di Whoville non si merita il Natale e glielo ruba, ma la bontà della piccola Cindy Lou e della sua famiglia potrebbero farlo intenerire e cambiare le sorti delle feste…

Tratto dall’immortale romanzo del Dr. Seuss, Il Grinch diretto da Ron Howard con Jim Carrey protagonista è la trasposizione più celebre del personaggio, un vero classico natalizio per tutta la famiglia.

Let It Snow

Let It Snow è classico film Netflix che riunisce sotto lo stesso tetto diverse star della major, come ad esempio Kiernan Shipka, Shameik Moore, Odeya Rush e Isabela Moner.

Durante una bufera che alla vigilia di Natale si abbatte su una cittadina del Midwest, la vita e gli amori di alcuni liceali all’ultimo anno si intersecano grazie a una popstar rimasta bloccata, un fusto di birra rubato, una squadra di cheerleader, una misteriosa donna ricoperta da fogli di alluminio e una festa leggendaria al Waffle Town. La mattina del giorno di Natale, nulla sarà più lo stesso…

Let it snow: innamorarsi sotto la neve è una commedia romantica di stampo young adult tratta dal bestseller di John Green, Maureen Johnson e Lauren Myracle, con un cast ricco di giovani volti noti, come Isabela Merced, Shameik Moore, Kiernan Shipka e Jacob Batalon.

La fabbrica di cioccolato

Un classico senza tempo, una storia per grandi e piccini perfetta per le feste ecco La fabbrica di cioccolato. Ovviamente nel caso di specie mi riferisco al film datato 2005 e diretto da Tim Burton. La fabbrica di cioccolato segue le vicende di Willy Wonka, un uomo stravagante che decide di dare la possibilità a cinque fortunati bambini in possesso del biglietto d’oro di visitare la sua incredibile fabbrica di cioccolato. A spingere Willy Wonka a prendere questa decisione, nascondendo i biglietti fortunati all’interno di alcune barrette di cioccolato, è la ricerca di un erede. Se non lo avete mai visto, dubio, vi consiglio di recuperarlo prima dell’uscita del prequel Wonka con protagonista il giovane Timothée Chalamet in uscita il 15 dicembre 2023.

Un principe per Natale

Per chi ama le storie da favola ecco la pellicola giusta. Un principe per Natale. Il Natale arriva in anticipo per una giovane aspirante giornalista, mandata all’estero a fare un servizio su un affascinante principe che sta per diventare re. Nel suo genere, questo film (divenuto poi una serie grazie ai sequel Un principe per Natale – Matrimonio reale e Un principe per Natale – Royal baby) è diventata un piccolo cult, e i fan di iZombie possono ritrovarne la protagonista Rose McIver in un ruolo decisamente diverso!

Glass Onion – Knives Out Mystery

Si ne sono consapevole, non è la classica commedia di Natale ma cosa c’è di meglio di un buon mystery per riunire la famiglia sotto l’albero?

Dopo “Cena con delitto – Knives Out”, una nuova indagine coinvolge il detective Benoit Blanc (Daniel Craig), che in Grecia è alle prese con un complicato mistero e stravaganti sospettati. Il magnate della tecnologia Miles Bron (Edward Norton) ha invitato i suoi più cari amici sulla sua isola privata, ma quello che sembrava un paradiso terrestre si è rivelato molto diverso. C’è un cadavere, e Blanc dovrà scoprire chi ha le mani sporche di sangue…

La pellicola, diretta come la precedente da Rian Johnson, vede nel cast anche Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson e Dave Bautista, nonché alcuni camei illustri, come quello di Angela Lansbury. Dopo il debutto nei cinema il 23 novembre, il film arriverà in esclusiva su Netflix, dal 23 dicembre.

È il sequel diretto del capitolo precedente, si tratta di un vero e proprio giallo deduttivo in stile Agatha Christie, con un investigatore eccentrico quanto ispirato che si ritrova ad affrontare un caso inaspettato e singolare. Il precedente film vantava un’altra caratteristica del genere: un cast corale di personaggi eterogenei che comprendeva, in quel caso, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Toni Collette, Don Johnson, Michael Shannon, Lakeith Stanfield, Katherine Langford, Jaeden Martell e Christopher Plummer.

Serie tv: Dash and Lily e Odio il Natale

Non potevo dedicare l’ultimo punto a due serie tv Netflix perfette per il periodo di Natale.

Partiamo con Dash and Lily è una delle serie più dolci e tenere di Netfix, peccato che non è sia stata rinnovata per la seconda stagione. I protagonisti sono Austin Abrams e Dante Brown. Tra il cinico Dash e l’ottimista Lily nasce una strana e vorticosa storia d’amore, complice un taccuino che i due usano per scrivere note e pensieri e che lasciano in diversi punti di New York.

Mentre Odio il Natale è una na commedia romantica in 6 episodi che vede come protagonista la bravissima Pilar Fogliati alle prese con la ricerca dell’amore per il momento più critico dell’anno, quello dei giorni che precedono la cena di Natale con la famiglia. Tutti amano il Natale. Tutti… tranne Gianna. Non è colpa del presepe, delle lucine, dei regali. È che il Natale, da quando ha trent’anni, ce l’ha con lei. Il Natale la giudica. Il Natale le chiede (e ci chiede): a che punto sei della tua vita? Gianna sinceramente pensava di essere a buon punto, tre amiche, un lavoro da infermiera che le piace. Ma il Natale se ne frega del tuo lavoro. A Natale tutto parla di coppia e famiglia. La regia vede la firma dei CRIC (Davide Mardegan e Clemente De Muro), mentre la sceneggiatura è siglata da da Elena Bucaccio, Viola Rispoli e Silvia Leuzzi. La serie è prodotta da Matilde e Luca Bernabei per Lux Vide, Società del Gruppo Fremantle, ed è un adattamento della serie Netflix norvegese Natale con uno sconosciuto di Per-Olav Sørensen. Nel cast anche: Nicolas Maupas (Davide), Marco Rossetti (Carlo), Alessio Praticò (Mario), Marcos Vinicius Piacentini (Thomas), Glen Blackhall (Umberto), Alan Cappelli Goetz (Diego), , Gabriele Falsetta (Patrizio) e Simonetta Solder (caposala). Dal 7 dicembre trovate la serie su Netflix.