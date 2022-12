Warhammer 40K: Henry Cavill sarà protagonista e produttore di una serie Prime Video

16—Dic—2022 / 8:47 AM

Dopo aver tolto i panni di Superman l’interprete Henry Cavill è già pronto per un’altra grande avventura: da poco si è diffusa la notizia che Cavill sarà protagonista e produttore di uno show su Warhammer 40K, che verrà prodotto da Prime Video.

Il progetto si concilierebbe con la grande passione di Cavill per Warhammer, di cui è un grande fan, e sembra che l’abbandono di The Witcher si concili anche con l’interesse a portare avanti questo tipo di idea.

Da tempo si conosce la passione di Henry Cavill per Warhammer, considerando che un po’ di tempo fa parlando a IGN Cavill ha dichiarato:

Ci sono tanti personaggi dell’universo di Warhammer che vorrei interpretare, però potrei farne solo uno, dopo che se ne interpreta uno non se ne possono fare altri. Se ci fosse mai un adattamento live-action a riguardo vorrei essere avvisato.

L’ambizione di Amazon continua a spingersi verso la “conquista” di varie proprietà intellettuali, considerando che per quanto riguarda l’universo narrativo videoludico è già in sviluppo un progetto su God of War.

Ricordiamo che Warhammer 40K è un wargame futuristico, prodotto da Games Workshop nel 1987.

