The Flash 9: il primo trailer ci mostra le ultime avventure del supereroe

Ecco il primo trailer di The Flash 9 in cui vediamo Grant Gustin vestire per un'ultima volta i panni del supereroe. La nuova stagione uscirà a febbraio.

Grant Gustin è pronto a vestire i panni di Flash per un’ultima volta con gli episodi di The Flash 9. Online è stato diffuso il primo trailer della nona e ultima stagione della serie TV che negli Stati Uniti arriverà a febbraio sulla rete The CW.

Qui sotto potete trovare il trailer di The Flash 9.

Nel filmato possiamo vedere Joe West (Jesse L. Martin) parlare con Barry Allen esprimendo tutto il suo orgoglio nei suo confronti. Successivamente i due si dovranno confrontare con un problema che metterà in crisi l’incolumità di tutto il mondo. E poi ancora troviamo Flash e Iris West-Allen (Candice Patton) assieme al nuovo Captain Boomerang (Richard Harmon).

Brad Schwartz di The CW ha detto sullo show:

The Flash sarà ricordato come uno dei telefilm più grandi della storia di The CW, e tutti coloro che hanno lavorato alla nona stagione dovrebbero essere orgogliosi del lavoro che hanno fatto. La squadra di lavoro ha creato una stagione finale epica, ci saranno tante sorprese, e ospiti speciali che divertiranno tanti fan. Godiamoci l’ultima corsa dell’uomo più veloce del Mondo.

Nella nona stagione Flash ed il suo super gruppo dovranno vedersela con un avversario che metterà in pericolo tutta Central City.

Ricordiamo che la serie TV su The Flash è andata in onda per la prima volta nel 2014, ed è stata creata da Greg Berlanti, Andrew Kreisberg e Geoff Johns. L’attore protagonista che ha indossato i panni del velocista scarlatto è Grant Gustin.