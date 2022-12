Pokémon: Ash Ketchum finirà il suo percorso nella serie animata nel 2023

Dopo oltre vent’annidi avventure Ash Ketchum si prepara a vivere gli ultimi episodi dei Pokémon di cui sarà protagonista. In un tweet accompagnato da un video il profilo ufficiale dei Pokémon ha annunciato che le ultime puntate con Ash protagonista verranno distribuite nel 2023, e successivamente inizieranno nuove serie con due nuovi personaggi.

Questo è il filmato.

An all-new Pokémon series has been announced!

Join 2 new characters and 3 Paldea starter Pokémon as they adventure through the Pokémon world! Plus, commemorate Ash’s journey with special episodes concluding Pokémon Ultimate Journeys: The Series.

Coming soon in 2023 and beyond! pic.twitter.com/2lrM6W1dgW

— Pokémon (@Pokemon) December 16, 2022