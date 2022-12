Montagna: come diventare turisti responsabili

La montagna rappresenta un ecosistema che affascina da sempre turisti e visitatori. Dall’Alaska all’Himalaya, dalle Alpi alle Ande, le montagne sono un patrimonio inestimabile. Esse forniscono acqua potabile alla metà della popolazione umana e fanno da habitat a migliaia di specie di piante e animali selvatici. La Fao ha deciso di dedicare la Giornata internazionale alla Montagna per sensibilizzare anche sul turismo sostenibile.

Ecco allora alcuni importanti consigli da tenere a mente. Gli animali che vivono in montagna sono difficili da avvistare. Per favorire il loro benessere l’uomo non deve lasciare traccia, quindi evitare di lasciare i rifiuti in giro. Si devono attraversare i luoghi più incontaminati a piedi e non in automobile per evitare l’inquinamento sonoro. Se gli animali si trovano vicino a dove vive l’uomo è perché cerca risorse alimentari.

Provare a osservare la meraviglia della montagna senza ogni volta immortalare tutto con lo smartphone. Si rischia di far accorrere tanti turisti favorendo ancora una volta le complicazioni causate dalla convivenza con altre specie. Meglio sempre, inoltre, informarsi sulle specie che popolano la zona che andremo a visitare. Conoscere le strutture ricettive locali contattando una guida del posto o reperendo materiale interessante a riguardo.