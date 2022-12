Fear Street: in sviluppo il nuovo film per la regia di Chloe Okuno

16—Dic—2022 / 9:55 AM

La saga di Fear Street proseguirà su Netflix, e da poco è stata trovata anche la regista del nuovo lungometraggio: stiamo parlando di Chloe Okuno. A produrre il progetto ci sarà Chernin Entertainment, mentre i produttori saranno Peter Chernin, Jenno Topping e David Ready, che hanno già lavorato alla prima trilogia.

Chloe Okuno, prima di essere scelta per il nuovo capitolo di Fear Street, ha lavorato a produzioni come V/H/S/94, di cui ha diretto un segmento, e successivamente ha fatto il suo debutto in un lungometraggio con Watcher.

L’idea che Netflix avesse intenzione di proseguire con i film su Fear Street era già stata data dallo stesso R.L. Stine, autore dei libri da cui sono tratte le storie. Parlando con Bloody Disgusting R.L. Stine ha detto:

Ho sentito dei rumor riguardanti nuovi film di Fear Street su Netflix, e questo considerando che i primi tre l’anno scorso sono andati molto bene. Si tratta di film che mi hanno scioccato, perché erano vietati ai minori, ed io non ho mai prodotto un qualcosa del genere. Tutti quei ragazzi fatti a pezzi. Mi sentivo come se all’improvviso avessi fatto degli slasher.

I film di Fear Street sono usciti su Netflix nel 2021, e narrano una storia unica che coinvolge la cittadina di Shadyside nel corso dei secoli, e sono tratti dalla serie per ragazzi La strada della paura, che vanta ben 36 uscite (di cui 24 ancora inedite nella nostra lingua).