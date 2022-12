Donald Trump sbanca con gli NFT: vendute tutte le card digitali da collezione

Donald Trump arriva in ritardo, ma poco importa perché la sua prima collezione ufficiale di NFT ha comunque fatto il tutto esaurito. Una collezione di carte da collezione digitali, con rarità diverse, e vendute in pacchetti che partivano da un minimo di 99$. Chi ne acquistava 45 si aggiudicava il diritto di partecipare ad una cena privata con lui.

L’ex presidente ha potuto contare su un eterogeno pubblico di acquirenti composto da suoi fan e da speculatori del mercato degli NFT (ai minimi storici, ma comunque relativamente in vita). Collect Trump Cards, questo il nome della collezione, include diverse carte con foto e illustrazioni tutte dedicate al tycon newyorchese: alcune sono foto storiche della sua presidenza, altre sono dei meme o delle vignette, come quella che lo ritrae in versione superoistica, con tanto di sguardo laser (e che a noi ricorda un pochino troppo il Patriota di The Boys).

Acquistare una o più carte da collezione in formato NFT dava diritto alla possibilità di partecipare all’estrazione di alcuni premi, oltre alla succitata cena anche gadget firmati dall’ex presidente, oltre che una chiamata vocale su Zoom, un aperitivo a Mar-A-Lago e perfino una partita a golf.

Gli NFT di Donald Trump sono già finiti sul mercato secondario, e dunque su piattaforme come OpenSea dove attualmente vengono scambiati ad un minimo di 0,189ETH, cioè poco più di 200 dollari.