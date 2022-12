Cane: il regalo di Natale ideale per il tuo amico a quattro zampe

Compra un giocattolo per il tuo cucciolo per le feste, visto che sicuramente lo ridurrà in pezzi. Gioca d’anticipo con oggetti super resistenti.

Per il Natale fai in modo di comprare per il tuo cucciolo di cane un giocattolo nuovo. Sicuramente con la sua vivacità quello vecchio durerà poco o sarà ridotto in pezzi a breve. Cerca di giocare d’anticipo e di acquistare oggetti ultraresistenti e testati per resistere anche alle fauci più agguerrite.

Il regalo migliore per il tuo animale è dedicargli il tuo tempo. Esistono giochi che possono aiutare il suo addestramento, ma anche per distrarlo, per fargli scaricare l’ansia o trascorrere il tempo quando è da solo. Le palline sono l’ideale da rincorrere e masticare. I lanciapalle sono ottimali, ne esistono a racchetta e anche automatici per regolare lancio e velocità. I rompicapo che distribuiscono premi di cibo solitamente sono i più apprezzati.

Per gli animali impauriti da giocattoli rumorosi allora si può optare per leccornie da masticazione. Esistono stick di ogni tipo. Vi sono anche pacchi con diversi snack essiccati utili alla pulizia dei denti e della bocca, oltre a favorire la purificazione del tratto gastro-intestinale. Anche masticativi naturali come legno di caffè, ulivo o radice di erica. Si possono scegliere anche corde annodate. Se ci riferiamo a un cane anziano meglio pensare a giochi mentali rispetto a quelli fisici. Scegliere sempre giochi adatti alla stazza del proprio animale. Ci sono anche dei puzzle a prova di zampa oppure dei peluche morbidi o giocattoli in gomma di consistenze e forme differenti.