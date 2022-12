Berlino, esplode il più grande acquario cilindrico del mondo: almeno due feriti

L’AquaDom di Berlino è esploso: era il più grande acquario cilindrico del mondo, motivo per cui era noto a livello internazionale. Si trovava all’interno di un hotel, il Radisson Blu. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’esplosione, al momento ancora ignote.

L’incidente ha reso necessario l’intervento di oltre 100 unità dei vigili del fuoco: l’acquario era alto ben 16 metri – cioè come una palazzina di cinque o sei piani – al suo interno nuotavano oltre 1.500 pesci tropicali, quasi tutti morti in seguito all’esplosione. L’enorme quantità di acqua (oltre 1 milione di litri) contenuta all’interno dell’acquario ha invaso l’intera struttura, provocando danni fino al terzo piano e allagando parte delle strade circostanti.

Il primo rapporto delle autorità segnala almeno due feriti, mentre sarà difficile quantificare con precisione l’entità dei danni.

Bro what the fuck the fish tank of my hotel just exploded in the middle of the night WHATS GOING ON. #radissonblu #Berlin #aquarium #Explosion pic.twitter.com/Od8iS9YxBN

— Niklas Scheele (@niklas_scheele) December 16, 2022