Aerei: la Germania valuta l’acquisto degli F-35

16—Dic—2022 / 8:30 AM

Il ministro della Difesa Christine Lambrecht Lambrecht ha detto:

Discuteremo di un enorme progetto nella prossima sessione della commissione per il bilancio parlamentare il 14 dicembre, l’F-35 con un volume di 10 miliardi di euro in totale.

La Germania punta all’acquisto di 35 aerei da combattimento stealth F-35, inclusi missili e altre armi e attrezzature. I primi otto aerei da consegnare nel 2026. I nuovi velivoli andranno a sostituire la vecchia flotta di Tornado ed entrambi le varianti. Quella da attacco la IDS (Interdictor/Strike) e quella da guerra elettronica la ECR (Electronic Combat Reconnaissance).

La Germania attingerà al fondo speciale da 100 miliardi di euro. Lo scopo per riportare le armi e gli equipaggiamenti della Bundeswehr allo standard, dopo la fine della Guerra Fredda. Gli F-35 saranno configurati con il Block IV TR (Technology Refresh) 3 in configurazione standard. Ciò copre un nuovo core processor, un aggiornamento del radar, un nuovo display nel cockpit e altri miglioramenti del software. La decisione di Berlino di comprare gli F-35 era stata annunciata a marzo, necessita dell’approvazione finale parlamentare. Parigi teme che tale accordo possa essere un ostacolo per lo sviluppo dell’aereo da combattimento franco-tedesco di sesta generazione FCAS, pronto nel 2040.