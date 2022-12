Yorkie: il gatto che ha percorso oltre 400 km in un camion

Yorkie, il gatto che ha viaggiato oltre quattro ore e mezza per più di 400 km a 100 all’ora nel cofano di un camion. Ha sole 9 settimane, è successo nel distretto metropolitano di Wirral, in Inghilterra, lungo l’autostrada che da Southampton porta a Wallasey. Il micio ha viaggiato così perché è rimasto intrappolato e ha accompagnato l’autista per così dire fino al supermercato nel Merseyside, dall’altra parte del Paese.

I dipendenti del supermercato lo hanno aiutato a cercare la causa del rumore insolito proveniente dal mezzo durante il viaggio. Ed ecco la sorpresa, una macchia nera coperta d’olio con due occhioni dolci che fissavano i presenti! Il povero gattino è stato tirato fuori dal cofano e affidato alle cure del veterinario. Yorkie, il suo nuovo nome è dovuto alle tavolette di cioccolato preferite dell’autista del camion.

Un viaggio che l’ha portato da sud al nord Inghilterra. Ora si trova al rifugio dell’Rspca (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) di Wirral e Chester. Si è in attesa di rintracciare il proprietario, sempre se ne ha uno, visto che non ha il microchip. Magari è finito intrappolato nel camion per sfuggire al freddo. Forse è un randagio, visto che si trovava fuori alle intemperie. Insomma, l’importante è che la fortuna lo abbia baciato salvandolo dal peggio!