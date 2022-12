Vespa velutina: specie invasiva dell’Europa

Trovato in Irlanda il primo individuo, suggerisce che l’intera popolazione europea odierna discende da un solo individuo riprodotto in Francia.

La Vespa velutina è conosciuta anche come calabrone asiatico ed è una specie altamente invasiva, le sue prede preferite sono api e insetti impollinatori. Un recente studio afferma che il primo individuo è stato trovato in Irlanda. Suggerisce che la totale popolazione europea è originaria da un singolo individuo riprodottosi in Francia. Questo primo individuo ha aiutato a ricostruire tutta la storia dell’invasione europea di tale specie.

In un recente studio gli scienziati hanno cercato di determinarne la provenienza con il Dna. Le analisi genetiche hanno provato che sia l’esemplare irlandese che gli altri presenti in Europa sono tutti imparentati tra loro. Un unico evento invasivo partito da un singolo calabrone in Francia nel 2004. Un unico accoppiamento che avrebbe dato il via a una delle invasioni più veloci che si sta espandendo di circa 80 km all’anno nell’Europa continentale.

Ciò porta due notizie: una buona e una cattiva. La buona è relativa alla scarsissima variabilità genetica della popolazione. La cattiva notizia è la conferma dell’enorme potenziale della sua invasività ed espansione. In Italia la sua presenza è sporadica, però è stata registrata nel 2012 in Liguria, Piemonte e regioni vicine, tutte del nord Italia. La Vespa velutina non è più aggressiva e pericolosa di altri suoi simili presenti in Italia, come la vespa orientale o il calabrone comune.