Tredicesima 2022: ecco quando arriva

Ci siamo, ecco la tredicesima 2022 sul cedolino di dicembre, la mensilità aggiuntiva dello stipendio arriverà a oltre 17 milioni di lavoratori dipendenti. La prassi è il pagamento il 15 dicembre, c’è chi la eroga intorno a Natale e altre aziende anticipano lo stipendio di dicembre al 19-20. La mensilità aggiuntiva arriva in busta paga oppure in un cedolino a parte. Ecco alcune date di riferimento per il pagamento della tredicesima che spetta a tutti i dipendenti a tempo determinato e indeterminato privati e pubblici:

14 dicembre: insegnanti delle scuole materne ed elementari

15 dicembre: personale amministrativo dalle direzioni provinciali del tesoro

16 dicembre: personale insegnante supplente e altri dipendenti pubblici

Non hanno la tredicesima i lavoratori parasubordinati (co.co.co e altre categorie), così come i lavoratori autonomi e i professionisti. La tredicesima mensilità equivale a 1/12 della retribuzione annua, ovvero ad una mensilità. La tredicesima è più bassa dello stipendio, perché è più tassata. L’Irpef a proprio carico è più alta e ci si ritrova con qualche soldo in meno. Il caro bollette, mutui e tasse “alleggeriranno” la tredicesima 2022 degli italiani. Il 22% del totale delle tredicesime verrà usato dalle famiglie per le voci “consumi” e “risparmio”. Grande incertezza però resta sul Natale. Una famiglia su 3 è pronta a tagliare i consumi durante le prossime festività.