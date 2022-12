OPPO ha presentato un cane robot: può parlare e ricevere i pacchi

Parla, salta e fa le capriole. Non è il claim di un nuovo giocattolo per bambini, ma la descrizione del nuovo sofisticato robot cane dell’azienda cinese OPPO. Si chiama QRIC, che è l’acronimo di Quadrupedal Robotic with Intelligent Controller.

Il robot è stato presentato in occasione dell’evento INNO Day 2022 di Oppo, dove sono state presentate diverse altre novità. Il cane robot della OPPO può parlare in autonomia, grazie all’intelligenza artificiale, inoltre può fare tutta una serie di acrobazie, come correre e fare le capriole.

Ha tutto un arsenale di sensori e telecamere, che gli permettono di identificare l’ambiente circostante e orientarsi in autonomia. Potenzialmente può riconoscere anche le persone ed eventuali oggetti.

QRIC si muove in autonomia, ma può anche essere comandato comodamente usando uno smartphone. OPPO ha mostrato una breve demo del robot: in una clip lo si vede andare incontro ad un corriere e ritirare un pacco: per farlo ha un vano e una cinghia di sicurezza. La seconda clip mostra come il robot sia in grado di rilevare e capire eventuali situazioni di pericolo, come un incidente. Il robot può quindi contattare in autonomia i soccorsi in caso il suo ‘padrone’ abbia dei problemi.

Può anche utilizzare le sue videocamere per effettuare delle videochiamate, inoltre OPPO sostiene che possa fare – in un certo senso – da balia per i bambini. Non è chiaro se e quando sarà disponibile per la vendita e non conosciamo nemmeno il suo possibile prezzo.