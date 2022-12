Nuovo Santa Clause Cercasi: la serie è stata rinnovata da Disney+ per una seconda stagione

Dopo che il mese scorso è arrivato sulla piattaforma Disney+ il telefilm Nuovo Santa Clause Cercasi, da poco è stato annunciato il rinnovo della serie per una seconda stagione. Tim Allen ed Elizabeth Mitchell riprenderanno i rispettivi ruoli di Mr. e Mrs. Clause.

Ayo Davis, presidente di Disney Branded Television, ha dichiarato:

Questo franchise ha avuto un grande impatto su tante famiglie, al punto di diventare una loro tradizione natalizia. Il fatto di riuscire a realizzarci una serie è stato un vero dono, e sono grato ad i nostri partner di produzione della 20th Television, e chiaramente anche a Tim Allen ed a tutta la squadra di lavoro, per avere un nuovo motivo per celebrare queste vacanze.

La storia di Nuovo Santa Clause Cercasi è ambientata dopo la trilogia di film, e vede Scott Calvin rendersi conto di avere ormai 65 anni e, dunque, di non poter continuare a essere Babbo Natale in eterno. Sarà ora di trovare un sostituto e dedicarsi alla famiglia, dopo tutti questi anni al Polo? Riuscirà il nostro eroe a fare contenti sia la famiglia che i suoi elfetti?

La serie è interpretata da Tim Allen (Scott Calvin/Santa Claus), Elizabeth Mitchell (Carol/Signora Claus), Elizabeth Allen-Dick (Sandra), Devin Bright (Noel), Austin Kane (Cal), Matilda Lawler (Betty), Rupali Redd (Grace) e Kal Penn (Simon Choksi).

Il pluripremiato Jack Burditt (30 Rock, Modern Family, Frasier, Unbreakable Kimmy Schmidt) è l’executive producer e showrunner mentre Tim Allen, che ricopre anche il ruolo del protagonista, Kevin Hench (L’uomo di casa), Richard Baker e Rick Messina sono gli executive producer insieme a Jason Winer e Jon Radler per Small Dog Picture Company. La serie targata Disney Television è una produzione 20th Television, come parte di Disney Television Studios.

Tim Allen ha vinto un People’s Choice Award per la sua interpretazione nel film Santa Clause del 1994 in cui veste i panni di Scott Calvin, il sostituto di Babbo Natale, completo di girovita fuori misura, guance rosee e baffi bianchi come la neve. L’attore è poi tornato a interpretare l’iconico ruolo in due sequel, entrambi film molto popolari, Che fine ha fatto Santa Clause? del 2002 e Santa Clause è nei guai del 2006.