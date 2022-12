Metallica The Helping Hands Concert: il 17 dicembre su Paramount+

Paramount+ ha annunciato la terza edizione del concerto Metallica The Helping Hands Concert, che sarà disponibile in Italia da sabato 17 dicembre su Paramount+. In Italia l’evento sarà trasmesso anche su MTV Music (canale Sky 132 e 704) mercoledì 28 dicembre dalle 21.00, su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) sabato 31 dicembre dalle 22.50 e su VH1 (canale 167 DTT, 22 Tivùsat e Sky canale 715) domenica 1° gennaio alle 21.00. L’evento sarà trasmesso anche live in streaming su Pluto TV a partire dalle 2.30 del mattino di sabato 17 dicembre.

Il concerto – a sostegno della fondazione della band All Within My Hands – sarà condotto da Jimmy Kimmel e si terrà al Microsoft Theater di Los Angeles: aprirà questa nuova edizione con un set speciale dell’ospite Greta Van Fleet, seguito da un’esibizione unica dei Metallica.

Istituita nel 2017, la fondazione All Within My Hands dei Metallica collabora con partner di tutto il mondo per combattere il problema della carenza alimentare, fornire risorse finanziarie nelle zone colpite da disastri naturali e sostenere l’istruzione con l’innovativa Metallica Scholars Initiative, giunta alla sua quarta edizione. Ulteriori informazioni sono disponibili su allwithinmyhands.org.

Il 100% dei proventi delle vendite dei biglietti e delle donazioni del concerto – e della relativa asta di oggetti ed esperienze che si è tenuta lo scorso 5 dicembre – sarà devoluto direttamente ai bisognosi tramite All Within My Hands. I due precedenti concerti Helping Hands del 2018 e del 2020 hanno contribuito a raccogliere collettivamente più di 3 milioni di dollari.

