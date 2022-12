Gatti e cani: veri e propri antistress

Gli animali ci aiutano a sentirci meno soli e più felici e diminuiscono depressione, ansia e stress. La presenza degli amici a quattro zampe ci invoglia a trascorrere più tempo all’aria aperta. Prendersi cura di un gatto o un cane e avere con il nostro animale un legame intenso ci aiuta a diminuire i livelli di stress. Già, perché siamo occupati nel compito di accudirli.

Chi gioca regolarmente con il cane, lo lascia entrare in casa e lo porta con sé ogni volta ha livelli di stress molto bassi. Il nostro animale è qualcuno che ci fa sentire importanti, che ci ama, ci rilassa facendoci sentire più felici. Scopriamo meglio però quello che ci influenza negativamente. Non è la quantità di stress, ma come attraverso una valutazione cognitiva, si possano prendere in esame le caratteristiche dell’evento potenzialmente stressante. Fra queste rientra la relazione con l’animale.

Se non riusciamo però ad avere in casa un cane o un gatto, cerchiamo di instaurare una relazione con un animale che sia soddisfacente. Magari anche recarsi ai rifugi che ospitano cani e gatti per far loro visita. Bastano pochi minuti di interazione con loro per rilassarci e rinascere. Non consideriamoli un farmaco da assumere al momento del bisogno, sono invece una presenza fondamentale per il benessere psicologico dell’uomo.