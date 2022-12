Dyson Zone: le cuffie con purificatore dell’aria integrato che sembrano uscite da Cyberpunk 2077

Dyson ha presentato delle cuffie wireless che integrano una maschera per la purificazione dell’aria. Il gadget sembra uscito da Cyberpunk 2077 ma non è un prototipo o un concept: le Dyson Zone sono un vero prodotto che dovrebbe arrivare anche in Italia (dove costeranno oltre 1.000€).

Il sistema è modulare e l’utente può decidere se usare solo la maschera smart per la purificazione dall’aria, solo le cuffie wireless oppure entrambi gli accessori assieme. La maschera si attacca magneticamente alle cuffie, creando una sorta di elmetto che lascia scoperta la parte superiore del viso.

La maschera – spiega Dyson – filtra l’aria e cattura la stragrande maggioranza delle particelle e dei fumi, fornendo un flusso continuo di aria pulita. Si può impostare una modalità automatica, che regola il flusso sulla base del ritmo respiratorio dell’utente, altrimenti si può settare l’impostazione manualmente.

Dall’app MyDyson è poi possibile visualizzare in tempo reale lo stato dei filtri (ricevendo un avviso quando devono essere cambiati) e ricevere informazioni sulla qualità dell’aria e in generale sul livello d’inquinamento dell’ambiente circostante.

E poi ci sono le cuffie, sulla carta di ottima qualità: c’è la cancellazione attiva del rumore resa possibile da un sistema con otto microfoni in grado di analizzare il suono circostante con una frequenza di 384mila volte al secondo. L’altoparlante al neodimio è da 40mm ed ha una bassa impedenza acustica. Dyson promette una qualità del suono elevata e ad altissima fedeltà, mentre la batteria dovrebbe fornire fino a 50 ore di utilizzo (che scendono a 4 quando si usa il purificatore).

Le Dyson Zone debutteranno nel 2023 e anche se non ci sono informazioni ufficiali sul loro arrivo in Italia, una pagina sulla versione italiana del sito ufficiale di Dyson fa ben sperare. Il prezzo? Si parla di oltre 1.000€.