Demenza: aumento o perdita di peso, nell’arco della vita, predicono il rischio

La demenza è un problema di salute pubblica in crescita globale, che attualmente colpisce 50 milioni di persone e che si prevede aumenterà drasticamente fino a superare i 150 milioni di casi in tutto il mondo entro il 2050. L’obesità, comunemente misurata con l’indice di massa corporea (BMI, Body Mass Index, indice che si ottiene dividendo il peso con il quadrato dell’altezza), continua a essere un’epidemia globale e studi precedenti hanno suggerito che quella nella mezza età può portare a un aumento del rischio di demenza. Ma l’associazione tra BMI e rischio di demenza è sempre rimasta difficile da spiegare. Ora, i ricercatori della Chobanian & Avedisian School of Medicine dell’Università di Boston e della Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College, hanno scoperto che i diversi modelli di variazione del BMI nel corso della vita possono essere un indicatore del rischio di demenza di una persona.

“Questi risultati sono importanti perché gli studi precedenti che hanno esaminato le traiettorie del peso non hanno considerato come i modelli di aumento/stabilità/perdita di peso possano aiutare a segnalare che la demenza è potenzialmente imminente”, ha spiegato l’autore corrispondente Rhoda Au, professore di anatomia e neurobiologia. Attraverso il Framingham Heart Study, un gruppo di partecipanti è stato seguito per 39 anni e il loro peso è stato misurato ogni 2-4 anni circa. I ricercatori hanno confrontato i diversi modelli di peso (stabile, aumento, perdita) tra coloro che hanno sviluppato e coloro che non hanno sviluppato la demenza

Hanno scoperto che la tendenza generale alla diminuzione dell’BMI era associata a un rischio maggiore di sviluppare la demenza. Tuttavia, dopo un’ulteriore esplorazione, hanno trovato un sottogruppo con un modello di aumento iniziale del BMI seguito da un calo, entrambi verificatisi durante la mezza età, che sembrava avesse un ruolo centrale nell’associazione BMI in calo – demenza.

Au sottolinea che per le persone, i familiari e i medici di base è relativamente facile monitorare il peso. “Se dopo un aumento di peso costante (comune con l’avanzare dell’età), si verifica un cambiamento inaspettato verso la perdita di peso dopo la mezza età, sarebbe bene consultare il proprio medico curante e individuarne il motivo. Stanno emergendo alcuni potenziali trattamenti per i quali la diagnosi precoce potrebbe essere fondamentale per l’efficacia di uno di questi trattamenti, una volta approvati e resi disponibili”, aggiunge la ricercatrice. I ricercatori sperano che questo studio illustri che i semi del rischio di demenza vengono gettati nel corso di molti anni, probabilmente anche durante l’intero arco della vita. “La demenza non è necessariamente inevitabile e il monitoraggio degli indicatori di rischio, qualcosa facile da notare, come l’andamento del peso, potrebbe offrire opportunità di intervento precoce che possono cambiare la traiettoria di insorgenza e progressione della malattia”.

Lo studio è stato pubblicato su Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association.