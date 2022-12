A good person: prima foto dal film con Florence Pugh e Morgan Freeman

È stata diffusa oggi la prima immagine di A good person, film Sky Original scritto e diretto dal candidato al Golden Globe Zach Braff, che arriverà prossimamente su Sky Cinema e in streaming solo su NOW. Protagonisti della pellicola sono l’attrice britannica Florence Pugh, tra le più entusiasmanti della sua generazione, e la leggenda della recitazione Morgan Freeman.

A good person è una storia su come una frazione di secondo può cambiare completamente la traiettoria delle nostre vite e come i cambiamenti che facciamo in seguito ci aiutano a rimetterci in carreggiata e fare una svolta personale. Il film è prodotto da Killer Films, Elevation Films, Zach Braff e Florence Pugh.

Sinossi:

Allison (Florence Pugh) è una giovane donna la cui vita va in mille pezzi quando sopravvive a un terribile incidente e che prova a riprendersi da una dipendenza da oppiacei e da un dolore irrisolto. Anni dopo, stringe un’improbabile amicizia con il suo aspirante suocero, Daniel (Morgan Freeman), che le darà la possibilità di combattere per rimettere insieme la propria vita e andare avanti.

