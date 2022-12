Warrior Nun: la serie TV è stata cancellata da Netflix

Netflix ha deciso di non confermare la serie TV Warrior Nun, che non proseguirà oltre la seconda stagione. L’annuncio è stato dato dallo showrunner del telefilm, Simon Barry, che si è espresso direttamente attraverso Twitter.

Ecco le sue parole:

Ho scoperto che Netflix non rinnoverà The Warrior Nun. Voglio ringraziare gli appassionati che hanno dimostrato tanto affetto nei confronti di tutta la squadra di lavoro. Per me è stato un privilegio poter far parte di questa produzione.

La cancellazione di Warrior Nun avviene nonostante si fosse creato apprezzamento nei confronti del telefilm. La seconda stagione è uscita su Netflix solo un mese fa, qualche settimana prima della distribuzione di Mercoledì, serie dei record della piattaforma streaming.

Al centro della storia c’è il personaggio di Ava (Alba Baptista), che si sveglia in un obitorio con una reliquia impressa nel corpo. Sarà proprio questo segno a dotarla di incredibili capacità. Ava comprenderà presto di avere il compito di dover combattere le forze del male al fianco di un potente ordine chiamato Cruciform Sword.

Il cast della serie vede presenti Tristan Ulloa nei panni di Father Vincent, Sylvia De Fanti come Mother Superion, Thekla Reuten come Jillian Salvius, Kristina Tonteri-Young nei panni di Young Sister Beatrice, Emilio Sakraya come JC, Joaquim de Almeida come Cardinal Duretti e Lope Haydn Evans nei panni di Michael.

Ecco il trailer della seconda, ed, a questo punto, ultima stagione di Warrior Nun.