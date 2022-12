Vittoria delle star grazie ai brand di lusso

Sono le personalità di maggior impatto nel 2022 a far guadagnare di più marchi famosi come Gucci, Dior, Chanel e Balenciaga. Ecco il momento dei bilanci.

Launchmetrics ha fatto una classifica delle star più importanti su internet nel 2022 con un rapporto tra qualità e numero di follower. Kim Kardashian è al primo posto con 9,3 milioni di dollari in miv (circa 8,82 milioni di euro) per aver dato volto alla campagna autunno-inverno di Balenciaga. Ha fatto guadagnare al marchio di Kering 1,9 milioni di dollari. Dopo c’è Kourtney Kardashian, che ha fatto guadagnare a Dolce&Gabbana per gli abiti da cerimonia del suo matrimonio un totale di 25,4 milioni di dollari.

Tra i film che hanno registrato tutto esaurito c’è Harry Styles. Gucci ha supportato l’artista fornendo gli outfit del tour con un guadagno per la stessa maison di 3,5 milioni di dollari di miv. Segue Rihanna al quarto posto in classifica con un miv di 21,8 milioni di dollari, dopo il debutto del nuovo singolo Lift me up.

Nel settore della moda grande attenzione per le Blackpink. La girl brand sudcoreana con la sua partecipazione agli Mtv video music awards 2022 ha generato un totale di 51,9 milioni di dollari in miv. Nella stagione autunno-inverno 2022 si nota la tendenza sempre in aumento dei marchi di moda nell’usufruire delle star musicali del momento.

Una delle star più note da giugno 2021 a giugno è stata Zendaya con traguardi pari a 1,2 miliardi di dollari in miv. I marchi con cui ha collaborato sono Bulgari e Valentino. Un’altra icona del momento sulla scena della moda è Lena Mahfouf con il brand di Lvmh ha fruttato 4,6 milioni di dollari. Con un solo post sul suo Instagram, Mahfouf ha guadagnato 471 mila dollari con marchi come Markarian, Bulgari e Jimmy Choo. Leonie Hanne, un volto fra i più noti del fashion system, ha ottenuto con il Festival di Cannes un miv di 3,3 milioni di dollari.

Chiude la classifica di Launchmetrics Chiara Ferragni con oltre 28 milioni di follower su Instagram è uno dei volti preferiti dai marchi del lusso. Ed è l’unica italiana presente nel ranking. Durante il Met gala, vestita Versace, Ferragni ha generato 3,2 milioni di dollari di miv per la maison della Medusa. Il brand ha guadagnato 707 mila dollari. Al fashion month della fall-winter e spring-summer 2023 ha permesso di ottenere 2,8 milioni di dollari in miv migliorando il posizionamento di Gucci. Ha guadagnato un totale di 948 mila dollari in miv.