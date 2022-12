Scuola materna: l’età ideale per l’iscrizione

Ecco qual è l’età giusta per iscrivere i figli alla scuola materna e perché è importante farlo. Come superare il primo distacco tra genitori e figli.

I genitori si chiederanno quale età sia giusta per iscrivere i loro figli alla scuola materna. Si tratta di un sistema integrato di educazione e istruzione, ed è aperta a tutti i bambini fra i 3 e i 5 anni. Dura tre anni e non è obbligatoria. L’età più adatta è intorno ai tre anni, perché il bambino riesce a interagire con i suoi pari dando ascolto agli adulti (le maestre).

La frequenza è gratuita, a carico delle famiglie invece ci sono il pasto, il trasporto pubblico e l’orario prolungato. Le scuole dell’infanzia paritarie chiedono invece una retta. Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia i bambini che abbiano compiuto o compiano il terzo anno d’età entro il 31 dicembre dell’anno in corso. Possono iscriversi anche quelli che compiono tre anni il 30 aprile dell’anno successivo. La scuola d’infanzia è un progetto educativo rivolto ai bambini tra i 24 e i 36 mesi d’età per un comunitario percorso formativo.

Per quanto riguarda il primo distacco, devono affrontarlo la maggior parte dei genitori all’ingresso dei propri figli alla scuola materna. Non bisogna mai perdere la calma e tenere sempre presente come obiettivo il benessere del bambino. Fermezza e serenità devono essere mantenute anche davanti alle urla più forti, anche di fronte al caso più disperato.