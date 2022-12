Scream 6: il teaser trailer mostra Ghostface a New York

Ghostface lascia Woodsboro per approdare a New York. Questa è la grande novità del teaser trailer di Scream 6, che è stato da poco rivelato online. Grandi protagoniste di questo nuovo film saranno Melissa Barrera e Jenna Ortega, ma ci saranno anche i ritorni di Courteney Cox e Hayden Panettiere.

Ecco il trailer in cu vediamo Ghostface perseguitare i protagonisti in metropolitana, mentre si confonde in mezzo ad altre maschere.

In questo nuovo capitolo della saga di Scream mancherà la protagonista Neve Campbell, che ha rifiutato la partecipazione perché ha dichiarato di non aver ricevuto un’offerta salariale all’altezza del suo ruolo nella saga. Neve Campbell ha dichiarato sulla sua non partecipazione a Scream 6:

Come donna ho lavorato tanto durante la mia carriera per dimostrare quanto valevo, specialmente con Scream. Credo che l’offerta che mi è stata fatta non sia pari al valore che ho dimostrato per la saga. Per me il fatto di lasciare il franchise è una scelta molto difficile. A tutti i miei fan dico loro che li amo, mi avete sempre supportato. Sarò sempre grata nei vostri confronti di questo franchise e di ciò che mi ha offerto nel corso degli ultimi 25 anni.

Il cast del lungometraggio vede presenti diversi nomi nuovi, come Jack Champion, Liana Liberato, Devyn Nekoda e Josh Segarra. Presenti anche Hayden Panettiere, Melissa Barrera (Sam), Jasmin Savoy Brown (Mindy), Mason Gooding (Chad) e Jenna Ortega (Tara). La regia sarà di Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett.

Il lungometraggio uscirà nelle sale cinematografiche il 10 marzo 2023.