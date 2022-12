Salute mentale: una garanzia per la vita quotidiana

Al giorno d’oggi è diventata normalità andare dallo psicologo, quindi si parla di salute mentale senza segreti. Bisogna rivolgersi allo psicologo quando compare il dolore emotivo. Molti però intendono promuovere la salute mentale per fare affari. Si deve quindi fare attenzione per capire l’importanza della differenza fra chi vuole portare avanti le buone pratiche e chi vuole specularci sopra.

L’efficacia della terapia psicologica non è fondata sul modello o sulla tecnica specifica quanto sulla relazione terapeutica. Quest’ultima è ciò che rende efficace la psicoterapia. Anche se ci sono patologie di salute mentale che richiedono farmaci, non sempre i problemi personali dovrebbero essere medicati. L’assunzione di farmaci psichiatrici non è esente da effetti dannosi per la persona. Spesso i medicinali non risolvono il problema a lungo termine, anzi lo peggiorano.

Ad esempio, anche l’ipotesi che per curare la depressione servano alti livelli di serotonina nel cervello non è così vero. Infatti, è più utile avere un cervello con maggiore flessibilità e plasticità, dotato di orientamento verso il cambiamento. Inoltre, esistono professionisti e imprese che forniscono cure valide per la salute. Alla fine però vi entrano interessi che possono interferire con l’obiettivo stesso della promozione della salute. In molti casi anche le campagne a favore della salute mentale si trasformano in vuote promesse. Promuovere e curare la salute richiede piani, misure, linee guida mirate per un’azione che vada oltre le parole.