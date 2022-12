Lupus eritematoso, la chiave per il trattamento è nel sangue

Nei pazienti affetti da lupus, il sistema immunitario che normalmente protegge dalle infezioni, paradossalmente attacca i tessuti e gli organi sani, rendendoli infiammati.

I ricercatori del Singapore General Hospital (SGH) hanno scoperto che i livelli di CXCL5 (proteina che aiuta a regolare il sistema immunitario attraverso i neutrofili, un tipo di globuli bianchi) nel sangue dei pazienti affetti da lupus erano significativamente più bassi rispetto agli individui sani, suggerendo che la proteina potrebbe essere una causa dell’attività del lupus.

Inoltre, il team ha scoperto che iniezioni settimanali di CXCL5, in topi con lupus grave, hanno ripristinato l’equilibrio di CXCL5 e migliorato la sopravvivenza dal 25% a oltre il 70%, a 10 settimane. La funzione renale è migliorata e l’attività infiammatoria della malattia si è ridotta rispetto ai topi trattati con soluzione salina. Quando CXCL5 è stato somministrato insieme alla ciclofosfamide (un potente trattamento immunosoppressivo convenzionale per il lupus), il CXCL5 sembrava prevenire gli effetti collaterali tossici del farmaco, consentendo ai topi di sopravvivere fino a due anni.

I risultati dello studio, iniziato 8 anni fa, sono stati pubblicati il mese scorso su una delle principali riviste di reumatologia, Arthritis & Rheumatology, ed evidenziati come uno studio importante in Nature Reviews Rheumatology. “Siamo entusiasti della possibilità di una nuova opzione terapeutica per il lupus, dato che il 30-60% dei pazienti non risponde ai farmaci convenzionali nonostante i regimi aggressivi. Negli ultimi 65 anni, solo tre farmaci per il lupus sono stati approvati dalla Food and Drug Administration degli Stati Uniti, ma questi farmaci hanno un’efficacia modesta.

“Il nostro studio ha dimostrato che il CXCL5 è sicuro. Non è stata riscontrata alcuna tossicità epatica o renale, né effetti cancerogeni. Anche i principali componenti del sistema immunitario non sono stati compromessi”, ha dichiarato il primo autore dello studio Fan Xiubo, del Dipartimento di Ricerca Clinica Traslazionale dell’SGH.