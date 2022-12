iPhone 15 Ultra: prezzo ‘stellare’, scocca in titanio e forse un solo colore

Secondo nuove indiscrezioni, l’iPhone 15 Ultra sarà davvero… ultra. Tanto per iniziare, il prossimo top di gamma targato Apple potrebbe partire da uno spazio di archiviazione da ben 256GB di memoria. Si parla poi di una doppia fotocamera anteriore, oltre che di una scocca in titanio. Non mancherà nemmeno l’USB-C con Thunderbolt 4, e dunque con tempi di trasferimento dei dati fulminii.

Secondo Notebookcheck, Apple sarebbe intenzionata a proporre il nuovo super-iPhone in un’unica colorazione, seguendo il modello adottato con l’Apple Watch Ultra, che ha dato i natali al nuovo brand dedicato ai prodotti high-end di Apple.

Nota dolente per il prezzo. Notebookcheck rilancia i rumor degli scorsi giorni: l’iPhone 15 Ultra sarà effettivamente il telefono più costoso della storia della Apple. Negli USA la versione con spazio di archiviazione da 1TB potrebbe costare 1.799 dollari. In Italia questa cifra potrebbe essere tradotta in un prezzo superiore ai 2.000 euro. Insomma, una fucilata colossale.

Ricordiamo che l’iPhone 15 Ultra prenderà il posto dei modelli iPhone Pro Max. Apple vuole differenziare ulteriormente i suoi modelli top di gamma, che non differiranno più esclusivamente dalla dimensione dello schermo. L’iPhone 15 Ultra, in sostanza, avrà una scheda tecnica superiore a quella del modello Pro e potrà contare su alcune feature e caratteristiche esclusive.