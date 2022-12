God of War: la serie tv Prime Video ottiene il via libera

È parecchio oramai che la serie tv tratta da God of War era in ballo presso Prime Video, ma arriva oggi l’annuncio ufficiale che lo show si farà, con Rafe Judkins (La Ruota del Tempo) come showrunner e produttore e Mark Fergus & Hawk Ostby (Children of Men, Iron Man, The Expanse) come produttori e sceneggiatori. Sarà una co-produzione Amazon Studios con Sony Television e PlayStation Productions.

God of War è un’avvincente franchise basato sui suoi personaggi, che crediamo attirerà i nostri spettatori di tutto il mondo con i suoi vasti e immersivi mondi e storie.

afferma Vernon Sanders, head of global television presso gli Amazon Studios.

La serie ha cominciato il suo sviluppo a marzo e seguirà, a quanto pare, gli avvenimenti a partire dal primo episodio per PlayStation 4, che é stato una sorta di soft-reboot dopo le epopee vissute su PlayStation 2, 3, PSP e Vita.

Narrerò dunque il periglioso viaggio di Kratos e suo figlio per disperdere le ceneri dell’amata moglie sulla cima della montagna più alta. Un’impresa che si rivela presto epica, che metterà alla prova il legame tra padre e figlio e li costringerà a combattere mostri e divinità per il destino del mondo.

La serie videoludica, attualmente in mano a Santa Monica Studios, va avanti dal 2005, alternando hack’n’slash ed action adventure, con il nostro antieroe impegnato a combattere mostri, demoni e vere e proprie divinità per la propria sete di vendetta o giustizia.

La serie tv si va ad aggiungere ai vari progetti cinematografici e televisivi attualmente in corso per PlayStation Productions, come il già visto Uncharted, il quantomai prossimo The Last of Us, ma anche il film di Gran Turismo e le serie di Twisted Metal e Horizon. Da notare il fatto che PlayStation Productions non si sia legata a una piattaforma in particolare, anzi sembra abbia voluto testare quanti più terreni possibili tra cinema, Netflix, Prime Video, HBO e Peacock.

