Ballerina: Norman Reedus nel cast dello spin-off di John Wick

Dopo aver lavorato per anni a The Walking Dead l’interprete Norman Reedus si unisce ad un altro importante franchise: stiamo parlando di John Wick e del suo spin-off Ballerina. Ricordiamo che la protagonista del progetto sarà Ana de Armas.

La produttrice Erica Lee ha detto sull’ingaggio di Noman Reedus in Ballerina:

Siamo dei suoi grandi fan, e crediamo che gli appassionati siano entusiasti quanto noi all’idea di vederlo nell’universo di John Wick. Si tratta di una grande aggiunta a Ballerina.

Il progetto su Ballerina vedrà, oltre al ritorno di Keanu Reevs come John Wick, anche Ian McShane che ritornerà a vestire i panni di Winston, il proprietario dell’hotel Continental. E poi ci saranno anche Anjelica Huston, Lance Reddick e Catalina Sandino Moreno.

Al centro della storia di Ballerina ci sarà la ricerca di vendetta da parte di una donna che ha visto la sua famiglia assassinata. Il personaggio ha fatto una rapida apparizione in John Wick 3: Parabellum.

Ballerina sarà diretto da Len Wiseman (Underworld), mentre la sceneggiatura sarà realizzata da Shay Hatten, che ha già lavorato in Army Of The Dead ed in John Wick: Chapter 3 – Parabellum. La produzione del lungometraggio sarà affidata a Lionsgate ed a Basil Iwanyk, Erica Lee e Chad Stahelski. Brady Fujikawa e Chelsea Kujawa faranno da supervisori. Il budget stanziato per questo spin-off si dovrebbe aggirare tra i 50 e gli 80 milioni di dollari.